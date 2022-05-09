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Giriş Tarihi: 9.5.2022 10:50 Son Güncelleme: 9.5.2022 10:50

Yalnız Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Doğru Yazılışı Yalnız Mı Yanlız Mı?

Yalnız Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Doğru Yazılışı Yalnız Mı Yanlız Mı?

Bazı kelimeler vardır ki doğrusu ne kadar anlatılırsa anlatılsın, ne kadar öğretilirse öğretilsin her zaman bir şekilde karıştırılır. Üstelik bu kelimeler günlük hayatta çok sık kullanılır ancak yine de yazımı karıştırılır ve yanlış yazılma ihtimalleri yüksektir. Sınavlarda soruların içerisinde mutlaka ama mutlaka denk gelinir çünkü dil bilgisi derslerinde en temel olarak öğretilen konulardan birisidir. Bu nedenle böyle kelimelerin doğru yazımları Türk Dil Kurumu’nun sitesinden mutlaka kontrol edilmelidir.

Yalnız kelimesi de yazımı en çok karıştırılan kelimelerdendir. İnternetteki bilgi kirliliği nedeniyle yalnız kelimesinin doğru şekilde yazımını bilenler bile ikileme düşebiliyor. Peki, yalnız nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazılışı yalnız mı yalnız mı? Yazımızın devamında bu kelimenin yazımından bahsedeceğiz.

Yalnız Nasıl Yazılır?

Yalnız kelimesi tek başına, etrafında kimse olmayan yani yalın olma durumu anlamlarına gelir. Yani yalnız kelimesinin kökü yalın kelimesinden türemektedir. Dolayısıyla doğru yazım şekli yalnızdır.

Yalnız kelimesinin birçok kullanım şekli vardır. Yalnız kelimesini isim, sıfat, zarf ve bağlaç olarak kullanmak mümkün.

TDK'ya Göre Yalnız Nasıl Yazılır?

TDK'nın sitesi tüm dil bilgisi kuralları ve kelime anlamları için en güvenilir yerdir. TDK'ya göre yalnız nasıl yazılır? Yalnız kelimesinin yazımına Türk Dil Kurumu'nun internet sitesinden baktığınızda kelimenin doğru yazım şeklinin "yalnız" olduğunu göreceksiniz.

Yalnız Kelimesinin Yazımına ve Kullanımına Örnek Cümleler

  • Yalnız kaldığım zaman en çok düşündüğüm konu seninle olan tartışmamız oldu.
  • Gelirim yalnız o da gelecek ise.
  • Parktaki yalnız adam düşünceli bir şekilde oturuyordu.
  • Yalnız, Paris'e gidecek kadar para biriktirebildim.

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Yalnız Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Doğru Yazılışı Yalnız Mı Yanlız Mı?
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