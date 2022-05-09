Yalnız Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Doğru Yazılışı Yalnız Mı Yanlız Mı?

Yalnız kelimesi de yazımı en çok karıştırılan kelimelerdendir. İnternetteki bilgi kirliliği nedeniyle yalnız kelimesinin doğru şekilde yazımını bilenler bile ikileme düşebiliyor. Peki, yalnız nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazılışı yalnız mı yalnız mı? Yazımızın devamında bu kelimenin yazımından bahsedeceğiz.

Yalnız Nasıl Yazılır?

Yalnız kelimesi tek başına, etrafında kimse olmayan yani yalın olma durumu anlamlarına gelir. Yani yalnız kelimesinin kökü yalın kelimesinden türemektedir. Dolayısıyla doğru yazım şekli yalnızdır.

Yalnız kelimesinin birçok kullanım şekli vardır. Yalnız kelimesini isim, sıfat, zarf ve bağlaç olarak kullanmak mümkün.

TDK'ya Göre Yalnız Nasıl Yazılır?

TDK'nın sitesi tüm dil bilgisi kuralları ve kelime anlamları için en güvenilir yerdir. TDK'ya göre yalnız nasıl yazılır? Yalnız kelimesinin yazımına Türk Dil Kurumu'nun internet sitesinden baktığınızda kelimenin doğru yazım şeklinin "yalnız" olduğunu göreceksiniz.

Yalnız Kelimesinin Yazımına ve Kullanımına Örnek Cümleler