Yalova İlçeleri: Yalova İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Türkiye'nin önemli bir şehri olan Yalova Marmara Bölgesi'nde bulunuyor. Aynı zamanda konum olarak Türkiye'nin kuzeybatısında ve Marmara Güneyinde bir konuma sahiptir. Kuzey ve batı bölümünde Marmara Denizi bulunan şehrin doğu tarafında Kocaeli şehri yer alıyor. Bunun yanında güney tarafında da Bursa ve Gemlik körfezi bulunuyor. Yalova ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç sorularının yanıtlarını sizler için araştırdık.

Yalova İlçeleri

Yalova şehrinin ilçeleri birçok şehirde olduğu gibi oldukça azdır. Aynı zamanda Türkiye'nin en küçük yüzölçümüne sahip şehridir. Yalova şehrinin kıyı bölümleri girintili ve çıkıntılı bir yapıya sahiptir. Sahil kesimi de dar bir şekildedir. Ancak yine de plaj olma özelliğini koruyor. Bu da yaz aylarında Yalova'nın fazlası ile turist almasına imkan tanıyor.

Yalova şehri 1995 senesinde İstanbul'dan ayrılarak il olmuştur. 1955 yılından bu yana ise nüfus miktarında sirkeli olarak bir artış gerçekleşiyor. Aynı zamanda nüfusun büyük bir kısmı yine şehrin merkezinde yaşıyor. Çok az bir kısmı ise kırsal alanlarda hayatını devam ettiriyor.

Yalova'nın İlçeleri

Yalova ilçeleri Merkez ilçe ile birlikte 6 tanedir. Şehrin merkezi en kalabalık nüfus miktarına sahipken en az nüfus Termal ilçesine aittir. Şehrin ilçeleri şu şekilde sıralanabilir:

Merkez

Çiftlikköy

Çınarcık

Altınova

Armutlu

Termal

İlçeleridir. Her ilçenin kadın ve erkek nüfus oranı farklılık gösteriyor.

Yalova Merkez İlçeleri

Yalova şehrinin Merkez ilçesi şehrin kalabalık ve aktif olan yeridir. İlçelerin her birinin merkeze olan uzaklıkları farklıdır. Önemli ilçelerinden birisi olan Altınova ilçesi 1995 tarihinde kurulmuştur. Aynı zamanda merkeze yaklaşık olarak 22 km mesafede yer alıyor. Armutlu ilçesi 1995 tarihinde kurulmuştur. Merkeze ise 53 km mesafede yer alan bir ilçedir.

Çınarcık ilçesi de 1995 tarihinde kurulan ve merkeze 15 km mesafede yer alır. Çiftlikköy ilçesi 1995 tarihinde kurulan ve merkeze 4 km mesafede bulunur. Termal ilçesi ise 1995 tarihinde kurulmuş ve 12 km merkeze mesafesi vardır.

Yalova İlçeler Haritası

Yalova ilçeler haritasını yakından inceleyerek hangi ilçenin merkezin ne tarafında yer aldığını daha rahat bir şekilde görebilirsiniz:

Yalova İlçeler Haritası ile Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Yalova'nın nüfusu her geçen gün biraz daha artış gösteriyor. Tahmini hesaplamalara göre şehrin toplam nüfusu 299.408 kişidir. İlçelerin nüfus dağılımları ise şu şekildedir: