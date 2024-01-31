Yalova Plaka Kodu Nedir? Yalova İl Plakası Kaçtır?

Yalova, tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri ve termal kaynaklarıyla ünlü olan bir şehirdir. Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde konumlanan Yalova'nın plaka kodu, şehrin tanıtımında ve resmi belgelerde kullanılmak üzere belirlenmiştir. Trafikte önem arz eden plaka kodları, araç kimliğinin oluşumunda oldukça önemlidir. Bu kapsamda Yalova plaka kodu nedir, Yalova il plakası kaçtır soruları merak edilen konulardan biridir.

Yalova Plaka Kodu Nedir?

Yalova'nın plaka kodu " 77 " olarak belirlenmiştir. Yani, Yalova'da kayıtlı araçların plakalarında "77" plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodu, Yalova şehrine özgü bir tanımlayıcıdır ve Türkiye'nin diğer şehirlerinden farklıdır.

Yalova İl Plakası Kaçtır?

Yalova'nın il plakası, Türkiye genelindeki plaka kodları içinde özel bir tanımlayıcıdır. Yalova'nın il plakası "77" olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, Yalova'da kayıtlı araçların plakalarında "77" il plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodu, Yalova'nın Türkiye içindeki coğrafi konumunu belirtir. Trafikte karşılaşılan 77 plakalı araç, Yalova'ya aittir.