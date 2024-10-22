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Giriş Tarihi: 22.10.2024 15:51 Son Güncelleme: 22.10.2024 15:51

Yalova Üniversitesi Bölümleri - Yalova Üniversitesi'nde Hangi Bölümler Var?

Yalova Üniversitesi, Türkiye'nin gelişmekte olan üniversitelerinden biri olarak, eğitim kalitesi ve çeşitli bölümleriyle öğrencilere geniş bir yelpazede eğitim olanakları sunmaktadır. Marmara Denizi kıyısında yer alan şehir, doğal güzellikleri ve İstanbul’a yakınlığıyla dikkat çeker. Yalova Üniversitesi bölümleri birçok kişinin ilgi ile araştırdığı konular arasında yer alır. Yalova Üniversitesi'nde hangi bölümler var sorusu ise bu araştırmanın başlangıç sorusudur.

Yalova Üniversitesi Bölümleri - Yalova Üniversitesi’nde Hangi Bölümler Var?

Yalova Üniversitesi'nin sunduğu akademik olanaklar, her geçen yıl genişlemekte ve çeşitlenmektedir. Öğrenciler, burada aldıkları eğitimle hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kendilerini geliştirebilecekleri birçok alanda uzmanlaşma fırsatı bulurlar. Yalova Üniversitesi bölümleri kişilere fazlası ile değer katarak onları daha da geliştirmektedir. Yalova Üniversitesi'nde hangi bölümler var sorusu ise bu şehir ve bölümleri tercih edilmeden önce sorulan bir sorudur.

Yalova Üniversitesi Bölümleri

Yalova Üniversitesi'nde eğitim veren çeşitli fakülteler, öğrencilerin farklı alanlarda uzmanlaşmalarını sağlayan bölümler sunmaktadır. Üniversitenin en bilinen fakültelerinden biri Mühendislik Fakültesi'dir. Bu fakülte, farklı mühendislik dallarında eğitim vermekte ve öğrencilere teknik bilgi kazandırmaktadır

Yalova Üniversitesi'nde Hangi Bölümler Var?

  1. Mühendislik Fakültesi

  • Bilgisayar Mühendisliği

  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  • Endüstri Mühendisliği

  • Enerji Sistemleri Mühendisliği

  • İnşaat Mühendisliği

  • Kimya Mühendisliği

  • Makine Mühendisliği

  • Polimer Malzeme Mühendisliği

  1. Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

  • İktisat

  • İşletme

  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

  • Uluslararası İlişkiler

  • Uluslararası Ticaret ve Finansman

  1. Sağlık Bilimleri Fakültesi

  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

  • Hemşirelik

  1. Hukuk Fakültesi

  • Hukuk

  1. Sanat ve Tasarım Fakültesi

  • İç Mimarlık

  1. İslami İlimler Fakültesi

  • İslami İlimler

  • İslami İlimler (M.T.O.K.)

  1. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

  • Psikoloji

  • Sosyal Hizmet

  • Tarih

  • Yeni Medya ve İletişim

  1. Tıp Fakültesi

  • Tıp

  1. Çınarcık Meslek Yüksekokulu

  • Adalet

  • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

  • Çocuk Gelişimi

  • Medya ve İletişim

  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

  • Özel Güvenlik ve Koruma

  • Sosyal Hizmetler

  • Yerel Yönetimler

  1. Yalova Meslek Yüksekokulu

  • Aşçılık

  • Bilgisayar Programcılığı

  • Deniz Ulaştırma ve İşletme

  • Deniz ve Liman İşletmeciliği

  • İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

  • Marina ve Yat İşletmeciliği

  • Pazarlama

  • Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

  • Polimer Teknolojisi

  • Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

  • Tekstil Teknolojisi

  1. Termal Meslek Yüksekokulu

  • Fizyoterapi

  • İlk ve Acil Yardım

  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği

  • Yaşlı Bakımı

  1. Altınova Meslek Yüksekokulu

  • Gemi İnşaatı

  • Kaynak Teknolojisi

  1. Armutlu Meslek Yüksekokulu

  • Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

  • Gıda Teknolojisi

  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım

  • Lojistik

  • Su Ürünleri İşleme Teknolojisi

  • Turizm ve Otel İşletmeciliği

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Yalova Üniversitesi Bölümleri - Yalova Üniversitesi'nde Hangi Bölümler Var?
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