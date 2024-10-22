Yalova Üniversitesi Bölümleri - Yalova Üniversitesi’nde Hangi Bölümler Var?

Yalova Üniversitesi'nin sunduğu akademik olanaklar, her geçen yıl genişlemekte ve çeşitlenmektedir. Öğrenciler, burada aldıkları eğitimle hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kendilerini geliştirebilecekleri birçok alanda uzmanlaşma fırsatı bulurlar. Yalova Üniversitesi bölümleri kişilere fazlası ile değer katarak onları daha da geliştirmektedir. Yalova Üniversitesi'nde hangi bölümler var sorusu ise bu şehir ve bölümleri tercih edilmeden önce sorulan bir sorudur.

Yalova Üniversitesi Bölümleri

Yalova Üniversitesi'nde eğitim veren çeşitli fakülteler, öğrencilerin farklı alanlarda uzmanlaşmalarını sağlayan bölümler sunmaktadır. Üniversitenin en bilinen fakültelerinden biri Mühendislik Fakültesi'dir. Bu fakülte, farklı mühendislik dallarında eğitim vermekte ve öğrencilere teknik bilgi kazandırmaktadır

Yalova Üniversitesi'nde Hangi Bölümler Var?

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Polimer Malzeme Mühendisliği

Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat

İşletme

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Hemşirelik

Hukuk Fakültesi

Hukuk

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık

İslami İlimler Fakültesi

İslami İlimler

İslami İlimler (M.T.O.K.)

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Sosyal Hizmet

Tarih

Yeni Medya ve İletişim

Tıp Fakültesi

Tıp

Çınarcık Meslek Yüksekokulu

Adalet

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çocuk Gelişimi

Medya ve İletişim

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Sosyal Hizmetler

Yerel Yönetimler

Yalova Meslek Yüksekokulu

Aşçılık

Bilgisayar Programcılığı

Deniz Ulaştırma ve İşletme

Deniz ve Liman İşletmeciliği

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

Marina ve Yat İşletmeciliği

Pazarlama

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

Polimer Teknolojisi

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Tekstil Teknolojisi

Termal Meslek Yüksekokulu

Fizyoterapi

İlk ve Acil Yardım

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Yaşlı Bakımı

Altınova Meslek Yüksekokulu

Gemi İnşaatı

Kaynak Teknolojisi

Armutlu Meslek Yüksekokulu