Yalova Üniversitesi Bölümleri - Yalova Üniversitesi’nde Hangi Bölümler Var?

Yalova Üniversitesi'nin sunduğu akademik olanaklar, her geçen yıl genişlemekte ve çeşitlenmektedir. Öğrenciler, burada aldıkları eğitimle hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kendilerini geliştirebilecekleri birçok alanda uzmanlaşma fırsatı bulurlar. Yalova Üniversitesi bölümleri kişilere fazlası ile değer katarak onları daha da geliştirmektedir. Yalova Üniversitesi'nde hangi bölümler var sorusu ise bu şehir ve bölümleri tercih edilmeden önce sorulan bir sorudur.
Yalova Üniversitesi'nde eğitim veren çeşitli fakülteler, öğrencilerin farklı alanlarda uzmanlaşmalarını sağlayan bölümler sunmaktadır. Üniversitenin en bilinen fakültelerinden biri Mühendislik Fakültesi'dir. Bu fakülte, farklı mühendislik dallarında eğitim vermekte ve öğrencilere teknik bilgi kazandırmaktadır
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Polimer Malzeme Mühendisliği
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
İşletme
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Hukuk Fakültesi
Hukuk
Sanat ve Tasarım Fakültesi
İç Mimarlık
İslami İlimler Fakültesi
İslami İlimler
İslami İlimler (M.T.O.K.)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Psikoloji
Sosyal Hizmet
Tarih
Yeni Medya ve İletişim
Tıp Fakültesi
Tıp
Çınarcık Meslek Yüksekokulu
Adalet
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çocuk Gelişimi
Medya ve İletişim
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Sosyal Hizmetler
Yerel Yönetimler
Yalova Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
Bilgisayar Programcılığı
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Deniz ve Liman İşletmeciliği
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Marina ve Yat İşletmeciliği
Pazarlama
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Polimer Teknolojisi
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Tekstil Teknolojisi
Termal Meslek Yüksekokulu
Fizyoterapi
İlk ve Acil Yardım
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Yaşlı Bakımı
Altınova Meslek Yüksekokulu
Gemi İnşaatı
Kaynak Teknolojisi
Armutlu Meslek Yüksekokulu
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Teknolojisi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Lojistik
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi
Turizm ve Otel İşletmeciliği