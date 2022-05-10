Yamuğun Alanı Nasıl Bulunur? Dik Yamuk Alan Formülü Hesaplama Nasıl Yapılır?

Dik yamuk çevre ve alan hesaplaması geometri derslerinin en zorlu konularındandır. Bu nedenle yamuğun alanı nasıl bulunur sorusunun yanıtı sınav başarısı açısından önemlidir. Yamuk ismi tamamen çizimin şeklinden kaynaklıdır. Diğer şekillere göre bu yamuk şeklinin çok daha fazla özelliği bulunur. Bu bakımdan dik yamuk alan formülü hesaplama nasıl yapılır sorularının yanıtlarını sizler için araştırdık.

Yamuğun Alanı Nasıl Bulunur?

Geometrinin en önemli konularından olan yamuk hesaplamalarında birtakım formüller bulunur. Bu formüllerin uygun yerlerde kullanılması sizleri yamuk sorularında doğru sonuca ulaştırır. Yamuk tanımı yapmak gerekir ise iki boyutu olan ve belirli bir alanı kaplayan çokgenlerden biri olarak açıklanabilir. Yamuk şeklinin karşılıklı olarak iki kenarı bulunan dörtgene verilen bir isim olduğu da söylenebilir.

Dik yamuk ise yamuğun bir farklı şeklidir. Geometride dik yamuk sorularda en fazla kullanılan kavramlar arasında yer alır. Dik yamukların en bilinen özelliği ise yanda bulunan kenarlardan bir tanesinin tabana dik bir şekilde hesaplamaya dahil edilmesidir. Bu soruların çözümünde her zaman için formüllere gereksinim vardır.

Yamuğun Alanı

Dik yamuk sorularını çözebilmek için formülün soru içerisinde uygun şekilde kullanılması gerekir. Kullanmanız gereken formül ise şu şekildedir:

[(alt taban uzunluğu+ üst taban uzunluğu)/2]*h formülünü kullanabilirsiniz. Bu formülde mutlaka yazılanların neler olduğunu da bilmeniz gerekiyor. "h" olarak belirtilen kısım dik olarak inen uzunluğu ifade ediyor. Buna yükseklik de diyebilirsiniz. Her iki kenar kısmın toplamını aldıktan sonra ikiye bölmeli ve sonra yükseklik ile çarpmalısınız. Bu işlem size yamuğun alanını verecektir.

Yamuk Alan Formülü

Yamuğun alanını hesaplamak için belirli verilere ihtiyacınız bulunuyor. Alt taban uzunluğu, üst taban uzunluğu ve yükseklik bilgilerine hakimseniz rahatlıkla yamuğun alanını hesaplama şansına sahip olabilirsiniz. Dik yamuk alan sorularını çözebilmek için kullanmanız gereken bir formül bulunuyor. Ancak formül üzerinde tüm bilgileri tam yerine yazmanız gerekiyor. Sorular farklı varyasyonlarda sizlere sorulabilir. Bu nedenle formülü soruda doğru uygulamak büyük bir önem taşıyor.

Yamuk Alan Hesaplama

Yamuk alan hesaplamasını yaparken mutlaka belirli detayları göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Şeklin taban uzunluğunu ve yükseklik değerlerini mutlaka formülde ilgili alanlara yazmanız gerekiyor. H olarak belirtilen kısım formüldeki yükseklik alanıdır. Bununla birlikte ilk olarak alt ve üst taban uzunluklarını toplayıp, ikiye bölmelisiniz. Sonrasında da h yani yükseklik ile çarpmalısınız.

Dik Yamuk Alan Formülü Hesaplama Nasıl Yapılır?