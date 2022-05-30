Yan Anlam Ne Demek? Kelimede Yan Anlam Nedir, Örnekleri Neler?

Türkçede yan anlam ne demek sorusu okul çağındaki pek çocuk tarafından arama motorlarında aratılmaktadır. Yan anlam, anlatılmak istenen bir durumu karşı tarafa daha kolay bir şekilde aktarmak için kullanılmaktadır. Cümle içindeki kelimelerin gerçek anlamaları temel alınarak zaman içerisinde değişmiş hali olarak kullanılmaktadır. Öğrenciler tarafından karıştırılan bu konu dilbilgisi konuları arasında öğrenilmesi önemli konulardan biridir. Yan anlam ile ilgili daha detaylı bilgi yazımızın devamında yer almaktadır. Okumaya devam ederek bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yan Anlam Ne Demek?

Yan anlam, bir sözcüğün gerçek anlamı ile bağlantılı olan sözcüklere denilmektedir. Yan anlamlı sözcükler her ne kadar sözcüğün gerçek anlamının dışında kullanılsa da içerisinde gerçek anlamını da barındırmaktadır. Cümle içinde benzerliklere ve yapılan yakıştırmalara dikkat edilerek yan anlamlı sözcükler bulunabilmektedir.

Bir örnek ile ifade edilecek olursa, "burun" kelimesini ele alabiliriz. Burun sözcüğü anlam olarak koku almamıza yarayan organ demektir. Fakat geminin burnu olarak kullandığımızda geminin ön tarafı anlamında kullanmış oluruz. Bu da kelimeyi yan anlamı ile kullandığımızı göstermektedir.

Yan Anlamlı Cümle Örnekleri

Aşağıda gerçek anlamı verilen kelimelerin yan anlamları ile kullanıldığı cümleler verilmiştir. Cümleleri dikkatli bir şekilde inceleyerek yan anlamlı kelimeler hakkında bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Doğmak: Dünyaya gelmek. Batmak: herhangi bir nedenle içine gömülmek.

"Güneş doğudan doğar ve batıdan batar."

Sırt: Boyundan bele doğru uzanan arka bölüm.

"Dağ sırtı boyunca tırmandıktan sonra görünen manzara her şeye değerdi."

Yanmak: kül olma durumu

"Yüzerken yüzümün yandığını hiç hissetmedim."

Göz: görmeyi sağlayan organ.

"Aldığım hediyeyi çantanın en küçük gözüne koyduğum için bulamadım."

Kanat: hayvanlarda uçmaya yarayan organ.

"Uçakta tam kanat üstüne denk gelmişim."