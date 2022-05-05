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Giriş Tarihi: 5.5.2022 14:09 Son Güncelleme: 5.5.2022 14:09

Yan Yana Nasıl Yazılır? TDK Yanyana Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Yan Yana Nasıl Yazılır? TDK Yanyana Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

“Birbirinin yanında olan ve biri ötekinin yanında olarak” anlamlarına gelen yan yana kelimesinin birleşik mi ayrı mı yazıldığı her zaman karıştırılmaktadır. Kelimeyi yan ‘yana’ şeklinde ayrı şekilde ve ‘yanyana’ şeklinde birleşik olarak görebilmeniz mümkün. Ancak yan yana kelimesi iki farklı şekilde de kabul edilmemektedir. Her kelimede olduğu gibi yan yana kelimesinin de tek bir kullanımı vardır. Peki, yan yana kelimesi nasıl yazılır? TDK’da yan yana yazımı nasıldır? Yan yana kelimesi cümle içerisinde nasıl kullanılır?

TDK kelimelerin doğru şekilde yazılmaları için bize yardımcı olan bir kurumdur. Pek çok yanlış kullanılan kelime ve imla hatalarını TDK sayesinde doğru şekilde öğreniriz. Bu açıdan TDK bizim için pek çok acil durumlarda kurtarıcı rolü üstlenir. Yan yana kelimesinin doğru yazımı için başvurduğumuz yer de TDK'dır. Yan yana TDK'ya göre nasıl yazılır? Yanyana ayrı mı birleşik mi yazılır? Yan yana kelimesinin doğru yazımı ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Yan Yana Nasıl Yazılır?

Yan yana kelimesi çokça karıştırılan ve hatası çok sık tekrar eden bir kelimedir. Yan yana kelimesinin doğru yazımı TDK'ya göre "yan yana" şeklindedir. "Yanyana" şeklindeki birleşik kullanımı yanlıştır.

Yanyana Birleşik Yazılır Mı?

Her kelimenin tek bir doğru yazımı olsa da zaman zaman farklı şekillerde de yazılır mı gibi sorularla karşılaşabiliyoruz. Örneğin yanyana birleşik yazılır mı sorusunda olduğu gibi. Ancak kelimeler birden fazla şekilde yazılmazlar. Yan yana kelimesi de ayrı yazılan bir kelime olduğundan birleşik yazılması doğru değildir.

Yan Yana TDK Yazımı

  • Yan yana (Doğru)
  • Yanyana (Yanlış)

Yan Yana Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

  • İlkokulda onunla yan yana oturuyorduk. (Doğru)
  • Seninle yanyana dahi gelmek istemiyorum. (Yanlış)

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Yan Yana Nasıl Yazılır? TDK Yanyana Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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