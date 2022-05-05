Yan Yana Nasıl Yazılır? TDK Yanyana Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

TDK kelimelerin doğru şekilde yazılmaları için bize yardımcı olan bir kurumdur. Pek çok yanlış kullanılan kelime ve imla hatalarını TDK sayesinde doğru şekilde öğreniriz. Bu açıdan TDK bizim için pek çok acil durumlarda kurtarıcı rolü üstlenir. Yan yana kelimesinin doğru yazımı için başvurduğumuz yer de TDK'dır. Yan yana TDK'ya göre nasıl yazılır? Yanyana ayrı mı birleşik mi yazılır? Yan yana kelimesinin doğru yazımı ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Yan Yana Nasıl Yazılır?

Yan yana kelimesi çokça karıştırılan ve hatası çok sık tekrar eden bir kelimedir. Yan yana kelimesinin doğru yazımı TDK'ya göre "yan yana" şeklindedir. "Yanyana" şeklindeki birleşik kullanımı yanlıştır.

Yanyana Birleşik Yazılır Mı?

Her kelimenin tek bir doğru yazımı olsa da zaman zaman farklı şekillerde de yazılır mı gibi sorularla karşılaşabiliyoruz. Örneğin yanyana birleşik yazılır mı sorusunda olduğu gibi. Ancak kelimeler birden fazla şekilde yazılmazlar. Yan yana kelimesi de ayrı yazılan bir kelime olduğundan birleşik yazılması doğru değildir.

Yan Yana TDK Yazımı

Yan yana (Doğru)

Yanyana (Yanlış)

Yan Yana Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı