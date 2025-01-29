Yangın çocuklara nasıl anlatılmalı? Sosyal medyadan uzak tutun

36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'daki yangın felaketi Türkiye'yi yasa boğdu. Başta okul arkadaşları vefat edenler olmak üzere, çocukların bu durumdan nasıl etkilenebileceğine dair Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nilüfer Şehriban Özabacı'yla konuştuk. Özabacı, "Yangın gibi büyük afetleri medya aracılığıyla izlemek, doğrudan yangından etkilenmemiş olsalar bile çocuklar ve ailelerde ikincil travma, yani dolaylı travmatik stres yaratabilir. İkincil travma 'sessiz acı çekenler' olarak da tanımlanır. Kişiler uyku bozuklukları ve kâbuslar, yoğun kaygı, stres ve öfke yaşayabilir, kâbuslar görebilir'' dedi. Özabacı, çocukların bu travmaları atlatabilmesi için gündelik rutinlerini devam ettirmesi ve yangın haberleriyle ilgili özellikle sosyal medyadan uzak tutulması gerektiğini söyledi. Ailelerin de bu süreci doğru yönetebilmeleri için sosyal medyada yayılan yanlış bilgiler yerine resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri gerektiğini belirtti. Özabacı, şu önerilerde bulundu:Çocuklar tatil sonrası sınıflarına döndüğünde kaybettikleri arkadaşlarının yokluğunu sınıfta anma faaliyetleri ile arkadaşlarıyla olan anılarını konuşmak, kaybettikleri arkadaşlarının anısını yaşatmak için yapabilecekleri üzerine konuşmak ve faaliyetlerde bulunmak şeklinde planlamalar yapılabilir.Çocukların da doğru bilgiye ulaşma hakları vardır. Onlarla konuşurken yaşlarına uygun bir dil kullanmak, tepkilerine dikkat etmek ve kaygı düzeylerine duyarlı olmak gerekir. Çocuğun sorduğu soruların cevapları bilinmiyorsa, birlikte araştırma yaparak cevapları bulunabilir."Biz güvendeyiz" gibi net ve güven verici açıklamalar yapılmalıdır. Üzüntü ve endişelerini atlattıkça onlarla daha fazla zaman geçirmeye çalışılmalıdır. Unutulmamalı ki, çocuklar düşündüğümüzden daha güçlü ve umut doludur.Çocukların kendilerini çaresiz hissetmemesi için sıradan insanların cesaret, cömertlik ve iyilik içeren davranışlarını bilmesi önemlidir. Gönüllü ilk müdahale ekiplerinin, liderlerin ve şefkat dolu sıradan insanların hikâyelerini paylaşmak rahatlatıcı ve güven verici olabilir.Çocuklarla konuşmak ve başkalarına nasıl yardım edebileceklerini göstermek, güçlendirici ve kendilerine güven duymaları için hayati bir adım olabilir. Birlikte veya ayrı ayrı yapılabilecek her türlü yardım faaliyeti konusunda fikir alışverişi yapılabilir.