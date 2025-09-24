Yangın Tüpü Nasıl Kullanılır? Yangın Söndürme Tüpü Nasıl Açılır ve Kapatılır?

Yangın tüpleri, acil durumlarda hayat kurtaran önemli güvenlik ekipmanları arasında yer alır. Ancak her ne kadar etkili olsa da, yanlış kullanım kazalara veya yangının büyümesine yol açabilir. Bu nedenle yangın tüplerinin nasıl doğru şekilde kullanılacağını bilmek, sadece iş güvenliği açısından değil, aynı zamanda can ve mal güvenliği açısından da hayati öneme sahiptir. Yangın tüpü nasıl kullanılır, tüp nasıl açılır ve kapatılır gibi sorular, özellikle iş yerlerinde, evlerde veya toplu alanlarda güvenliği artırmak için sıkça gündeme gelir.

YANGIN TÜPÜ NASIL KULLANILIR?

Yangın tüpü, küçük yangınları hızlıca söndürmek için kullanılır. Öncelikle tüpün sağlam ve dolu olduğundan emin olun. Emniyet pimini çıkarın, hortumu veya ağız kısmını yangına yönlendirin ve tetiği sıkın. Alevin kökünden başlayarak yangını söndürün. Kullanım sonrası tüpü yetkili servise kontrol ettirin.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ NASIL AÇILIR VE KAPATILIR?

Tüpün dolu ve basınç göstergesinin yeşil bölgede olduğundan emin ol.

Tüpün emniyet piminin düzgün bir şekilde çekildiğinden emin ol.

Hortumu veya nozulu ateşe doğru yönlendir.

Tetiği veya kolu sıkıca bastırarak yangını söndürmeye başla.



Yangın Söndürme Tüpü Nasıl Kapatılır?