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Giriş Tarihi: 20.2.2025 15:37 Son Güncelleme: 20.2.2025 15:37

Yangına Körükle Gitmek Deyiminin Anlamı Nedir? Yangına Körükle Gitmek Deyim Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Dilimizde kullanılan deyimler, çoğu zaman günlük hayatımızda yaşanan olayları en kısa ve etkili şekilde anlatmamıza yardımcı olur. Bu deyimler, olayları daha çarpıcı bir şekilde ifade etmek için mecazi anlamlar içerir ve anlatımı kuvvetlendirir. Yangına körükle gitmek deyiminin anlamı nedir sorusu da deyim içerisinde bir mecazi anlam olup olmadığını anlamayı sağlar. Yangına körükle gitmek deyim anlamı ve cümle içinde kullanımı deyimin anlamını kavramakta yardımcı olur.

Yangına Körükle Gitmek Deyiminin Anlamı Nedir? Yangına Körükle Gitmek Deyim Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Bazı insanlar kriz anlarında yatıştırıcı bir rol üstlenirken, bazıları ise farkında olarak ya da olmayarak olayları daha da çıkmaza sürükleyebilir. Böyle anlarda yapılan her hareket veya söylenen her söz, ortamın daha da gerilmesine yol açabilir. Yangına körükle gitmek deyiminin anlamı nedir sorusu da bu tarz olaylarda olaya nasıl etki yapıldığını cevaplar. Yangına körükle gitmek deyim anlamı ve cümle içinde kullanımı deyim hakkında daha iyi bilgi edinilmesini sağlar.

Yangına Körükle Gitmek Deyiminin Anlamı Nedir?

Bu deyim, zaten kötüye giden bir durumu daha da kötüleştirmek, çözüm üretmek yerine sorunu büyütmek, ortalığı daha da karıştırmak anlamına gelir. Bir olay ya da anlaşmazlık varken, bunu yatıştırmak yerine daha da alevlendiren kişiler için kullanılır.

Deyimin kökenine bakıldığında, yangın gibi zarar verici bir felaketi söndürmek yerine, ona daha fazla hava veya yanıcı madde ekleyerek daha büyük hale getirmek fikri üzerine kurulduğu görülmektedir. Buradaki "körük", ateşi harlamak için kullanılan bir alettir ve yangını daha da güçlendirmek anlamına gelir.

Bu nedenle, bir çatışma, tartışma ya da herhangi bir sorun büyüdüğünde ve taraflardan biri ortalığı yatıştırmak yerine daha da kaotik hale getiriyorsa, "yangına körükle gitmek" deyimi kullanılır.

Yangına Körükle Gitmek Deyim Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Bu deyim, genellikle olumsuz anlamda kullanılır ve çoğu zaman tartışmalar, anlaşmazlıklar ve kriz anlarında bir tarafın işleri daha da kötü hale getirdiğini vurgulamak için tercih edilir. İşte deyimin cümle içinde nasıl kullanılabileceğine dair örnekler:

  • Tartışmayı bitirmek yerine, herkesin önünde onun hatalarını söyleyerek yangına körükle gittin!
  • İki arkadaşın arasını düzeltmek için konuşacağını sanıyordum, ama sen yaptıklarınla yangına körükle gitmiş oldun.
  • İş yerinde yaşanan ufak bir sorunu büyütmek yerine, çözüm odaklı yaklaşırsak iyi olur. Yoksa yangına körükle gitmenin kimseye faydası olmaz.
  • Onların arasındaki anlaşmazlığı çözmeye çalışacağına, sürekli taraf tutarak yangına körükle gidiyorsun!
  • Gergin bir ortamda sessiz kalıp sakinleştirmek yerine, yaptığı sert açıklamalarla tam anlamıyla yangına körükle gitti.

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Yangına Körükle Gitmek Deyiminin Anlamı Nedir? Yangına Körükle Gitmek Deyim Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı
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