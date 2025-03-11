Yanı Başı Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Yanıbaşında Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türkçede birleşik kelimelerin yazımı, kelimenin zaman içinde kalıplaşıp kalıplaşmadığına ve anlam değişikliğine uğrayıp uğramadığına göre belirlenir. Yanı başı ifadesi de bu kurallar çerçevesinde değerlendirilir ve TDK'nin belirlediği yazım kurallarına göre kullanılması gerekir. Doğru yazımı öğrenerek, resmi belgelerde, akademik yazılarda ve günlük kullanımlarda yazım hatalarından kaçınabilirsiniz. Yanı başı nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır demeden önce bunlardan da bahsetmek gerekir.

Yanı Başı Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenen kurallara göre, "yanı başı" ifadesi ayrı yazılır. Yani, "yanıbaşı" şeklinde bitişik yazmak yanlıştır. Türkçede isim tamlamaları genellikle ayrı yazılır. "Yanı başı" ifadesi de bir isim tamlaması olduğu için ayrı yazılır.

TDK'ye Göre Yanıbaşında Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

"Yanı başı" ifadesinin doğru yazılışı, TDK'nin belirlediği kurallara göre "yanı başı" şeklindedir. Bazı birleşik kelimeler anlamca kaynaştıkları için bitişik yazılır. Ancak "yanı başı" ifadesinde kelimeler anlamlarını koruduğu için ayrı yazılır.