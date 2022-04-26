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Giriş Tarihi: 26.4.2022 10:10 Son Güncelleme: 26.4.2022 10:10

Yanı Sıra Nasıl Yazılır? TDK Yanısıra Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Yanı Sıra Nasıl Yazılır? TDK Yanısıra Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Günümüzde insan ilişkilerini belirleyen unsurlar artık sadece sözlü iletişim değildir. Yazılı iletişimin de insanlar arası ilişkileri belirlemedeki rolü çok büyüktür. Yazım yanlışlarını gidermek de insan ilişkilerinin kalitesini arttıran bir durumdur. Yazım yanlışlarında en çok karşımıza çıkan ve sık sık yanlış yazılan kelimelerden biri de yanı sıra kelimesidir. Peki, yanı sıra kelimesi nasıl yazılır? Bu konuda eğer sizin de kafa karışıklıklarınız varsa ve bu kelimenin doğru yazılışını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz demektir. Yazımızın devamında hem yanı sıra kelimesinin doğru yazılışını hem de cümle içinde kullanım örneklerini göreceksiniz. İşte detaylar.

Dilimize ne kadar hâkim olduğumuzu düşünsek de kelimelerin birleşik ya da ayrı yazılıp yazılmadığını karıştırmamız normal bir durumdur. Hem her kelimeyi cümle içinde kullanmıyor olmamız hem de çok geniş bir dile sahip olmamız bizi bu yanlışların en büyük sebepleri olarak karşımıza çıkar. Her şeyde olduğu gibi araştırarak yazım yanlışlarınızın da önüne geçebilirsiniz.

Yanı Sıra Nasıl Yazılır?

Yanı sıra nasıl yazılır TDK ya göre yazımı nasıldır diye baktığımız zaman bu kelimenin ayrı yazıldığını görürüz. Kelimenin doğru yazılımı "YANI SIRA" şeklindedir. Yanı ve sıra kelimeleri tek başlarına da anlamları olan kelimelerdir.

Yanı Sıra Ayrı Mı Yazılır?

Cümle içinde kullanacağımız kelimelerin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığını merak etmek çok normaldir. Yanı sıra kelimesinin doğru yazılımı ayrı şekilde yazılması ve cümle içinde kullanılmasıdır.

Yanı Sıra Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

  • Güzelliğinin yanı sıra gönlü çok geniş bir insandır. (Doğru)
  • Annesinin sözünü dinlemesinin yanısıra söylediklerini de hiç unutmazdı. (Yanlış)

Yanı Sıra TDK Doğru Yazımı

  • Yanı sıra (doğru kullanım)
  • Yanısıra (hatalı kullanım)

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