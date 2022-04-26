Yanı Sıra Nasıl Yazılır? TDK Yanısıra Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Dilimize ne kadar hâkim olduğumuzu düşünsek de kelimelerin birleşik ya da ayrı yazılıp yazılmadığını karıştırmamız normal bir durumdur. Hem her kelimeyi cümle içinde kullanmıyor olmamız hem de çok geniş bir dile sahip olmamız bizi bu yanlışların en büyük sebepleri olarak karşımıza çıkar. Her şeyde olduğu gibi araştırarak yazım yanlışlarınızın da önüne geçebilirsiniz.

Yanı Sıra Nasıl Yazılır?

Yanı sıra nasıl yazılır TDK ya göre yazımı nasıldır diye baktığımız zaman bu kelimenin ayrı yazıldığını görürüz. Kelimenin doğru yazılımı "YANI SIRA" şeklindedir. Yanı ve sıra kelimeleri tek başlarına da anlamları olan kelimelerdir.

Yanı Sıra Ayrı Mı Yazılır?

Cümle içinde kullanacağımız kelimelerin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığını merak etmek çok normaldir. Yanı sıra kelimesinin doğru yazılımı ayrı şekilde yazılması ve cümle içinde kullanılmasıdır.

Yanı Sıra Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

Güzelliğinin yanı sıra gönlü çok geniş bir insandır. (Doğru)

Annesinin sözünü dinlemesinin yanısıra söylediklerini de hiç unutmazdı. (Yanlış)

Yanı Sıra TDK Doğru Yazımı