Yanı Sıra Nasıl Yazılır? TDK Yanısıra Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Yanı sıra nasıl yazılır sorusu eminim pek çok kişinin aklına takılmaktadır. Bunun sebebi ise terim olarak birleşik kelime olarak geçse de iki farklı kelimenin yan yana gelip ayrı yazılması durumu da her ne kadar adı birleşik olsa da bazı kelimelerde görülmektedir. Bu yüzden TDK yanısıra doğru yazılışı hakkında içeriğimizi hazırladık. Yanı sıra birleşik mi ayrı mı sorusu hakkında sizlere aydınlatacağız. Haberimizin kalan kısmında yanı sıra nasıl yazılır sorusunun detaylarını bulabilirsiniz.

Yanı Sıra Nasıl Yazılır?

Yanı sıra kelimesi TDK'ye göre, birlikte, yanında, beraberinde anlamı taşımaktadır ve cümle içinde zarf görevi görür. TDK kaynağı diyor ki, "Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır.". Bu durumda kelimemizin doğru yazımı ve kullanımı "yanı sıra" şeklindedir.

Yanı Sıra Kelimesi Ayrı Mı Yazılır?

Birleşik kelimeler sadece birleşik olarak yazılan kelimeleri değil iki ayrı kelimeden oluşan ve bu iki kelimenin ayrı yazılmasıyla oluşan kelimeleri de kapsamaktadır. Yani bir kelime ile ilgili olarak birleşik kelime ifadesine rastladığımız zaman birleşik yazıldığını kanısına varmamalıyız. Kelimelerin okunduğu gibi yazılmadığını unutmamamız gerekir.. Söylerken yazım yanlışlarını fark etmeyeceğimiz gibi yazarken yazım kurallarına dikkat etmemiz gerekir. Tüm bunlar dikkate alındığında ve TDK'nin açıklamasına bakıldığında çıkardığımız sonuç ise yanı sıra kelimesinin ayrı yazılmasının doğru olduğudur.

TDK Yanı Sıra Doğru Yazılışı

TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazılışı: Yanı sıra

Yanlış yazılışı: Yanısıra

Yanı Sıra Kelimesi İle İlgili Örnek Cümleler

- Bu sabah, onların yanı sıra benimle de konuştu.

- Konserde şarkıların yanı sıra gösteriler de vardı.

- Hava karardığında ancak eve gelmişti ve bunun yanı sıra arkadaşını da getirmişti.