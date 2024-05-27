Yanıt Eş Anlamlısı Nedir? Yanıtın Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Özellikle üniversite sınavına hazırlanan gençlerin Türkçe sorularında sık sık karşılarına çıkan eş anlamlı sözcükler arasında yanıt kelimesinin eş anlamlısı nedir ve yanıtın eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı üniversite öğrencileri tarafından araştırılan kelimeler arasında yer alır.

Yanıt Eş Anlamlısı Nedir?

Dilimizde birçok kelime gibi yanıt kelimesi de eş anlamlı bir sözcüğe sahiptir. TDK tarafından açıklanan ifadeye göre yanıt kelimesinin eş anlamlısı olarak cevap kelimesi de yanıt kelimesinin yerine kullanılabilmektedir.

Yanıtın Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

En çok bilinen eş anlamlı sözcüklerden biri olarak karşımıza çıkan yanıt ve cevap kelimeleri zaman zaman cümlelerimizde veya ifadelerimizde birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Birbirlerinin yerine kullanılan bu kelimeler anlamda hiçbir ifade bozukluğuna ve yanlış kullanıma yol açmamaktadır. İşte yanıtın eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanıldığı örnekler aşağıda gösterilmektedir:

Sorduğum soruyu doğru cevapladı(yanıtladı).

Attığım mesaja henüz bir cevap(yanıt) alamadım.

Cevaplarını(yanıtlarını) kontrol ettikten sonra puanını açıklayacağım.

Cevaplanmamış(yanıtlanmamış) çok fazla mailim var.