Yanıt kelimesinin zıt anlamına baktığımız zaman birden fazla anlam ile karşılaşmaktayız. Bu da bize Türkçedeki çeşitliliği göstermektedir. Peki yanıt kelimesinin birden fazla olan zıt anlamları nelerdir? Daha fazlası için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Yanıt Kelimesinin Anlamı Nedir?

Yanıt kelimesi anlamı bakımından bir şeye karşı verilen karşılık anlamına gelmektedir. Genellikle cümlelerde ad olarak kullanılan yanıt kelimesi, bilimsel araştırma bulguları sonucunda da sıklıkla kullanılmaktadır. Bilim alanında kullanılırken daha çok reaksiyon ya da tepkime anlamları ile kullanılmaktadır. Kısacası yanıt kelimesinin sabit bir anlamı bulunmaktadır.

Yanıt Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Yanıt kelimesinin zıt anlamlısına baktığımız da karşımıza soru ve sual kelimeleri çıkmaktadır. Bir karşılık anlamına gelen yanıt kelimesi bir soruya karşı verilen karşılık olarak kullanılmaktadır. Bu kullanımla da bilimsel verilerdeki bulguların karşılıklarında da kullanılmaktadır.

Yanıt Kelimesinin Benzer Anlamlı Sözcükleri Bulunmakta Mıdır?

Yanıt kelimesi benzer anlama sahip kelimeler arasında yer almaktadır. Yanıt denildiğinde akıllara ilk olarak eş anlamlısı olan cevap sözcüğü gelmektedir. Bunun haricinde de karşılık ya da karşılık vermek şeklinde de benzer anlamlı sözcük ve sözcük öbeğine sahiptir.