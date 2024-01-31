Yankı Bulmaca Cevabı - Bulmacada Yankı Ne Demek?

Bulmaca çözmek, kelime bilgisini geliştirmek ve hafızayı güçlendirmek için iyi bir yoldur. Özellikle yaşlılıkta Alzheimer hastalığına karşı etkili bir yol olduğu için doktorların önerdiği bir aktivitedir. Bilmediğiniz kelimelerle karşılaştığınızda araştırmak ve cevabı öğrenmek de yaşınız fark etmeksizin yeni şeyler öğrenmenize katkı sağlar. Bulmacada yankı ne demek bilmiyorsanız, öğrenmek için doğru yerdesiniz. Yankı bulmaca cevabı için okumaya devam edebilirsiniz.

Yankı Bulmaca Cevabı

Bulmaca çözerken cevabı bilmediğimiz zamanlarda motivasyon düşüklüğü yaşıyor olabilirsiniz. Böyle durumlarda araştırmak ve cevabı öğrenmek hem bulmacayı çözmenize hem de yeni şeyler öğrenmenize destek olur. Bu nedenle, cevabını bilmediğiniz kelimelerle karşılaştığınızda araştırmak size çok şey katabilir. Çözdüğünüz bulmacada yankı kelimesi ile karşılaştıysanız, cevabı bulmak için eş anlamlılarını düşünebilirsiniz. Sizler için yankı kelimesi için uygun olabilecek cevapları derledik:

Akis

Eko

Taklit

Ahenk

Yankılanmak

Yansıtmak

Aksiseda

İnikâs

Aksülamel

Bulmacada Yankı Ne Demek?

Bulmacalarda günlük hayatta sıklıkla duyduğumuz, kullandığımız kelimeler karşımıza çıkabilir. Yankı da bunlardan biridir. Ancak, konu kelimenin eş anlamlılarına geldiğinde doğru cevabın hangisi olduğunu bilemiyor olabilirsiniz. Yukarıdaki listede derlediğimiz kelimeleri deneyerek uygun cevabı bulabilirsiniz. Hangi cevabın istendiği bulmacaya göre değişebilmektedir, bu nedenle kaç kelimelik bir cevap aradığınızı göz önünde bulunarak doğru cevabı bulabilirsiniz. Yankı kelimesinin anlamı ise, TDK'ye göre iki anlama gelmektedir: