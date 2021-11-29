Yanlış eş anlamlısı nedir? Yanlış kelimesinin eş anlamlısı

Yanlış kelimesi Eski Türkçe kökenli bir sözcüktür, yanlış kelimesinin en az iki tane eş anlamlısı vardır. Bu sözcükleri bilmek hem beyin jimnastiği yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Kimi zaman sınav sorusu olarak kimi zaman bulmacalarda karşımıza çıkan yanlış kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yanlış Sözcüğünün Eş Anlamlısı

Hata (Arapça kökenli bir kelimedir)

Yanılgı ( Eski Türkçe kökenli bir kelimedir)

Bu iki kelime de yanlış kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Yanlış Kelimesinin Anlamı

Mevcut kurala ve olması gerekene uymayan durum veya hareketler.

Yanlış Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

Bugünlere bizde kolay gelmedik yanlış yapa yapa öğrendik.

Çocuklar sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor bunu aklınızda tutun.

Yanlış Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı