Yanlış Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Yanlış Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Yanlış kelimesi Türkçede pek çok görevde kullanılmaktadır. Bunlar ad, sıfat ve belirteç olarak belirtilebilir. Yanlış kelimesinin anlamlarını incelediğimizde, karşımıza gerçek anlam ve terim anlam çıkmaktadır. Yanlış kelimesinin felsefede kullanılan bir terim anlamı bulunmaktadır.

Yanlış Kelimesinin Anlamı Nedir?

Yanlış kelimesi Türkçede önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle bu kelimenin anlamının iyi kavranması gereklidir. Yanlış kelimesi genel olarak ad görevinde kullanılsa da sıfat ve belirteç görevi de bulunmaktadır. Buna göre yanlış kelimesinin anlamları şunlardır:

Bir gerçeğe, bir ilkeye, bir kurala uymayan, gerçeğe, kurala aykırı olan.(sıfat)

Doğru olmayan bir biçimde.(belirteç)

Bir gerçeğe, bir ilkeye, bir kurala uymama durumu.

Bilimsel ve biçimsel düşünme yasalarına uymayan, doğru olmayan, düşünülen şeyle uyuşmayan(felsefe terim)

Yanlış kelimesinin cümle içerisindeki kullanımları şöyledir:

Doktorlar hastayı yanlış ameliyat ettiği için hasta felç kaldı.

Çok fazla yanlış kararlar aldığı için perişan duruma düştü.

Yanlış Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Cümle içerisinde birbirinin karşıt anlamlısı olarak kullanılan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denmektedir. Bu bağlamda yanlış kelimesinin zıt anlamlıları ''doğru, essah, esas'' kelimeleridir.

Yanlış Kelimesine Benzer Kelimeler

Yanlış kelimesi görüldüğü gibi anlam ilişkisi yönünden kuvvetli bir kelimedir. Bu açıdan bakıldığında yanlış kelimesinin etkileşim halinde olduğu bazı kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimeleri şöyle sıralayabiliriz: