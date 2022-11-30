Yanlış Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Yanlış Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Yanlış kelimesi Türkçede pek çok görevde kullanılmaktadır. Bunlar ad, sıfat ve belirteç olarak belirtilebilir. Yanlış kelimesinin anlamlarını incelediğimizde, karşımıza gerçek anlam ve terim anlam çıkmaktadır. Yanlış kelimesinin felsefede kullanılan bir terim anlamı bulunmaktadır.
Yanlış kelimesi Türkçede önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle bu kelimenin anlamının iyi kavranması gereklidir. Yanlış kelimesi genel olarak ad görevinde kullanılsa da sıfat ve belirteç görevi de bulunmaktadır. Buna göre yanlış kelimesinin anlamları şunlardır:
Yanlış kelimesinin cümle içerisindeki kullanımları şöyledir:
Cümle içerisinde birbirinin karşıt anlamlısı olarak kullanılan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denmektedir. Bu bağlamda yanlış kelimesinin zıt anlamlıları ''doğru, essah, esas'' kelimeleridir.
Yanlış kelimesi görüldüğü gibi anlam ilişkisi yönünden kuvvetli bir kelimedir. Bu açıdan bakıldığında yanlış kelimesinin etkileşim halinde olduğu bazı kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimeleri şöyle sıralayabiliriz: