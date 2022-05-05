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Giriş Tarihi: 5.5.2022 14:12 Son Güncelleme: 5.5.2022 14:14

Yanlış Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Yalnış Mı, YanlışTDK?

Yanlış Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Yalnış Mı, Yanlış Mı TDK?

"Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata" anlamına gelen yanlış kelimesi sık sık yanlış yazılmaktadır. İki harfin yer değiştirilerek yazılması Türkçede kullanım hatasına sebebiyet vermektedir. Bu yanlışın önüne geçebilmek için TDK'nın kelimeyi nasıl kulladığına bakmak en doğru çözüm olacaktır. Peki, kelime yanlış mı yalnış mı yazılır?

Yanlış kelimesi o kadar sık yanlış yazılmaktadır ki pek çok kişi 'yanlış nasıl yazılır' şeklinde internette doğru yazımını araştırmaktadır. N ile L harflerinin yerlerinin değiştirilmesi kelimenin yanlış kullanılmasına neden olmaktadır. Ancak yanlış kelimesinin tek bir doğru kullanımı vardır. Peki, TDK'ya göre yanlış kelimesi nasıl yazılır? İşte, yanlış kelimesine dair bilinen tüm yanlışlar ve yanlış kelimesinin doğru kullanımı...

Yanlış Nasıl Yazılır?

Günümüzün en temel problemlerinden birisi olan yazım hatalarını en aza indirebilmek için dil bilimcileri sık sık kitap okunması gerektiğini her fırsatta dile getirmektedir. Yanlış sözcüğü de yazımı en sık hatalı yazılan kelimeler arasında yer alır. Yalnış ve yannış olarak kullananlar vardır. Yanlış kelimesi ve yalnız kelimesi yazımları hep karıştırılan kelimelerdendir. Yanlış kelimesini 'yalnış' olarak yazan hala birçok kişi var. Yanlış TDK'da "yanlış" şekliyle yazılır. "Yalnış" şeklindeki kullanım yanlıştır.

Yanlış Tdk Yazımı

  • Yanlış( Doğru)
  • Yalnış( Yanlış)

Yanlış Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

  • Yaptığın davranış çok yanlış olduğu sana kızdı. (Doğru)
  • Çok yalnış düşünceler içerisindedir. (Yanlış)

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