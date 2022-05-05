Yanlış Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Yalnış Mı, Yanlış Mı TDK?

Yanlış kelimesi o kadar sık yanlış yazılmaktadır ki pek çok kişi 'yanlış nasıl yazılır' şeklinde internette doğru yazımını araştırmaktadır. N ile L harflerinin yerlerinin değiştirilmesi kelimenin yanlış kullanılmasına neden olmaktadır. Ancak yanlış kelimesinin tek bir doğru kullanımı vardır. Peki, TDK'ya göre yanlış kelimesi nasıl yazılır? İşte, yanlış kelimesine dair bilinen tüm yanlışlar ve yanlış kelimesinin doğru kullanımı...

Yanlış Nasıl Yazılır?

Günümüzün en temel problemlerinden birisi olan yazım hatalarını en aza indirebilmek için dil bilimcileri sık sık kitap okunması gerektiğini her fırsatta dile getirmektedir. Yanlış sözcüğü de yazımı en sık hatalı yazılan kelimeler arasında yer alır. Yalnış ve yannış olarak kullananlar vardır. Yanlış kelimesi ve yalnız kelimesi yazımları hep karıştırılan kelimelerdendir. Yanlış kelimesini 'yalnış' olarak yazan hala birçok kişi var. Yanlış TDK'da "yanlış" şekliyle yazılır. "Yalnış" şeklindeki kullanım yanlıştır.

Yanlış Tdk Yazımı

Yanlış( Doğru)

Yalnış( Yanlış)

Yanlış Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı