Yanlış Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Yalnış Mı?

Kelimelerin anlam ve yazım şekli ile ilgili başvurmanız gereken öncelikli kaynak TDK sözlüğüdür. Yanlış nasıl yazılır sorusunun cevabı da TDK sözlüğünde yer almaktadır. Bu kaynaktan istifade ile kelimeyi doğru şekilde kullanabilirsiniz. Yanlış kelimesinin yazımı ile ilgili tereddüt yaşanan öncelikli konu, kelimenin yanlış ya da yalnış şeklinde yazımı ile ilgilidir. TDK açıklaması ile doğru yazılışı yalnış mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Yanlış Nasıl Yazılır?

Yanlış kelimesi "doğru olmayan" anlamında kullanılan bir sözcüktür. Kelimenin yazımı ile ilgili yanlış mı yoksa yalnış mı şeklinde tereddüt yaşanır. Türkçede yalnış şeklinde yazılan ve kullanılan bir kelime yoktur. Bu nedenle yanlış kelimesinin "yanlış" şeklinde yazımı doğru kullanımdır. Aşağıdaki özet bilgiyi bu kapsamda aklınızda bulundurmanızı tavsiye ediyoruz.

Yanlış – doğru kullanım

Yalnış – yanlış kullanım

TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Yalnış Mı?

Türkçede kullanılan kelimelerin doğru yazımı ile ilgili esas kaynak TDK sözlüğüdür. Bu kaynakta kelimenin anlamının yanı sıra doğru yazımı ile ilgili de arzu ettiğiniz bilgiyi bulabilirsiniz. Söz konusu kaynaktaki açıklayıcı bilgilerden istifade ile yanlış kelimesinin yazımızda kullanıldığı şekilde yazılmasının doğru olduğu sonucuna ulaşılır. Doğal olarak kelimenin yalnış şeklinde kullanımı yanlıştır. Kelimenin kullanımı ile ilgili aşağıdaki cümle yapılarını inceleyebilirsiniz.