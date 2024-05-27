Yanlışlık Eş Anlamlısı Nedir? Yanlışlıkla Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Yanlışlık ifadesi, bir durumun veya bir olayın gerçekte olduğundan farklı bir şekilde algılandığını veya ifade edildiğini belirtir. Bu, doğru olmayan bir sonuca veya yanlış bir eyleme yol açabilir. Bundan dolayı, doğru olmayan bir bilgi veya algıyı temsil eder. Yanlışlık eş anlamlısı nedir, yanlışlıkla kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı ise dili zenginleştirmek açısından mutlaka bilinmelidir.

Yanlışlık Eş Anlamlısı Nedir?

Köken olarak "yanlış" kelimesi, yanılmak eyleminden türetilmiştir. Yani "yan (ı)lış" şeklinde yazılır ve N harfi L'den önce gelir. Ayrıca, "yanlış" kelimesini içeren bazı birleşik kelimeler de bulunur. Örneğin, "yanlış yere," "yanlış yunluş," "yalan yanlış," "yaygın yanlış," ve "dizgi yanlışı." Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre "yanlışlık" kelimesinin eş anlamlıları şunlardır:

Hata

Yanılgı

İsabetsizlik

Sapma

Yanılma

Kusur

Kötü yan

Bozukluk

Yanlış kelimesi, dilimizde oldukça yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu kelimenin anlamları ise şu şekildedir:

Bir şeyin, belirli bir kurala, prensibe ve bir gerçeğe uymama hali.

Gerçeklikten tamamen uzak, doğru olmayan, aykırı olan, gerçeği yansıtmayan.

Hatalı veyahut kusurlu olarak meydana gelen.

Biçimsel düşünme yasalarına uymayan, düşünülen şeyle uyuşmayan.

Hata ile İlgili Cümleler

Hata sözcüğü, Arapça dilinden Türkçe'ye geçmiş bir kelimedir. Arapçadaki karşılığı "ḫaṭāʾ" şeklindedir. Hata kelimesi, Arapça kökünden türetilmiş olan hata, "yanılgı" ve "yanlış" sözcüğünden alıntıdır. Bu, yanılgı veya yanlış ile aynı anlama gelir. İşte "hata" kelimesiyle ilgili bazı cümleler: