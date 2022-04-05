Yansıma Sözcük Nedir, Örnekleri Nelerdir? Yansıma Sözcük Anlamı Ve Örnekleri

Yansıma sözcükleri kendi aralarında da çeşitli gruplar altında incelenebilir. İnsana ait yansıma sözcükler, hayvana ait yansıma sözcükler, doğaya ait yansıma sözcükler ve makinalara ait yansıma sözcükler bunlar arasında yer almaktadır.

Yansıma Sözcük Nedir?

Hayvanların, insanların, doğanın, makinelerin kısaca tabiatta yer alan tüm doğal seslerin ek getirilerek oluşturduğu kelimeler yansıma sözcük olarak tanımlanmaktadır. Bu sözcükler hikaye, masal, roman ve masallarda anlatımı güçlendirme noktasında son derece etkilidir. Söz sanatlarında da çok fazla önem arz eden yansıma sözcükleri bulmak için kelimenin köküne bakmak gerekiyor.

Yansıma sözcükler, daha önce de ifade ettiğimiz gibi kelimelerden türetilmez. Doğadaki seslerden türetildikleri için kelimelerin kökleri tek başına kullanılması halinde herhangi bir anlam ifade etmez. Bu sözcükleri anlamak için örnekler üzerinden değerlendirme yapmak daha doğru olacaktır.

Yansıma sözcük örnekleri arasında şırıl şırıl ikilemesi üzerinden açıklama yapabiliriz. Bu kelimenin kökeni 'Şır'' olarak tanımlanabilir. Bunun yanında ''vızıldamak'' sözcük kökeni ise ''vız'' olarak ifade edilebilir.

Yansıma Sözcük Örnekleri

Yansıma sözcük örnekleri maddeleri halinde incelenebilir. Hayvanların sesleri, doğanın sesleri, makinelerin sesleri bunlara örnek olarak verilmektedir.

Hayvanların çıkardığı yansıma sesleri; miyavlamak, vızıldamak, havlamak

İnsanlara özgü seslerden türetilen sözcükler; Horlamak, homurdanmak

Doğadan gelen seslerden türetilen sesler; Çat pat, patırtı

Yansıma, doğada var olan cansız ve canlı varlıklarla ait sesleri ifade eder. Bu seslerin çıkarılma şekli sözcükler aracılığı ile ifade edilmektedir. İfade edilen sözcükler yansıma sözcük olarak isimlendirilir. Diğer bir anlatım üzerinden ifade edecek olursak; doğada yer alan sesin taklit edilmesi ile yansıma sözcük ortaya çıkar.

Doğada çok sayıda canlı ve cansız varlı olması, bu varlıkların çıkardığı seslerin çok farklı olması nedeniyle konu son derece geniştir. Fakat bunun yanında anlaşılabilir bir konu olduğunun da altını çizmek gerekmektedir.

Yansıma Sözcük Anlamı ve Örnekleri

Yansıma sözcükleri anlamak için örnekler üzerinden yola çıkmak çok daha mantıklı olacaktır. Örnek olarak ''Horlamak'' yansıma sözcüktür. Cümle içinde kullandığımız zaman ' Arkadaşım uyurken çok fazla horluyor'' şeklinde geçirebiliriz. Horlamak, insanın çıkardığı seslerden biridir.

Diğer bir örnek olarak ise ''gıcırdamak'' örneğini verebiliriz. Kapı gıcırdaması veya herhangi farklı bir eşyanın gıcırdaması buna örnek olarak verilebilir. Evimizin kapısı çok fazla gıcırdıyor örneğinde gıcırdıyor yansıma bir sözcüktür.