Yapay zekâ bölümleri öğrencilerin ilgi odağı oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarı sıralaması en üstlerde yer alan öğrenciler, YÖK'ün, 20 üniversitede yeni açtığı yazılım, yapay zekâ ve siber güvenlik temelli 70'i aşkın ön lisans ve lisans programını tercih edip kontenjanları doldurdu. YÖK, bu sene 50 üniversitede daha dijital ve yapay zekâ tabanlı programlar açarak, bu alanlarda program açan üniversite sayısını 70'e çıkaracak. İTÜ Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu Kurucu Müdürü Prof. Dr. Kemal Bıçakçı, Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Programı'nı tercih eden öğrencilerin başarı sıralamasına dikkat çekti.