Yapay zekâ çağının üniversitesi

Üniversite tercih döneminde adaylar artık yalnızca bir bölüm seçmiyor. Güçlü akademik kadro, çağın ihtiyaçlarına uygun programlar, uluslararası deneyim fırsatları, sosyal yaşam olanakları ve mezuniyet sonrasında kariyer avantajı sağlayacak eğitim modeli de tercih sürecinde belirleyici oluyor. Anadolu Üniversitesi de yeni açtığı fakülteler ve programlar, açıköğretimde gerçekleştirdiği yenilikler, dijital öğrenme altyapısı ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla adaylara çok yönlü bir eğitim ekosistemi sunuyor.

YENİ PROGRAMLAR AÇILIYOR

Teknolojik gelişmeler doğrultusunda eğitim yatırımlarını sürdüren Anadolu Üniversitesi, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesini kurarak dijital dönüşüm alanındaki çalışmalarını güçlendirdi. Fakülte, yapay zekâ, büyük veri, yazılım teknolojileri ve veri analitiği gibi alanlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyor. 2026-2027 Akademik Yılı'nda ilk öğrencilerini kabul edecek Veri Bilimi ve Analitiği Lisans Programı ise tamamı İngilizce yürütülecek. Program kapsamında öğrenciler makine öğrenmesi, derin öğrenme, veri madenciliği, yapay zekâ etiği ile Python ve R programlama gibi alanlarda eğitim alırken, modern laboratuvarlarda gerçek veri setleri üzerinde uygulamalı çalışmalar gerçekleştirecek. Program yalnızca yazılım sektörüne değil savunma sanayiinden finansa, sağlık teknolojilerinden tarıma kadar veri odaklı birçok alana uzman yetiştirmeyi amaçlıyor.

BU BÖLÜMLERE YOĞUN İLGİ

Üniversitenin son yıllarda açtığı yeni programlar da adaylardan yoğun ilgi görüyor. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) Bölümü devlet üniversiteleri arasında ilk sıraya yerleşirken, Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) Bölümü de üst sıralarda yer aldı. Edebiyat Fakültesinin Arapça Mütercim ve Tercümanlık Programı, Güzel Sanatlar Fakültesinin Dijital Oyun Tasarımı Bölümü ile İletişim Bilimleri Fakültesinin Yeni Medya ve İletişim Bölümü de ilk yıllarında elde ettikleri başarı sıralamalarıyla dikkat çekti. Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulunun Arka-Yüz Yazılım Geliştirme, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme, Büyük Veri Analistliği ile Oyun Geliştirme ve Programlama programları da devlet üniversiteleri arasında üst sıralarda yer aldı.

AÇIKÖĞRETİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Örgün eğitimin yanı sıra açık ve uzaktan öğrenme alanındaki deneyimini geliştirmeyi sürdüren Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi aracılığıyla Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan öğrencilere de eğitim olanağı sunuyor. YKS tercih döneminde adaylar örgün programların yanında Açıköğretim Fakültesinin sunduğu program seçeneklerini de değerlendirebiliyor. Esnek öğrenme modeli sayesinde öğrenciler zaman ve mekân sınırı olmaksızın eğitim alırken, dijital içerikler ve etkileşimli öğrenme materyallerinden yararlanabiliyor. Üniversitenin dijital öğrenme platformu Anadolum eKampüs ise ders videoları, canlı dersler, etkileşimli uygulamalar, ünite özetleri, deneme sınavları ve mobil erişim olanağıyla eğitim süreçlerini destekliyor.

TÜRKÇEYİ DÜNYAYA TAŞIYAN PROGRAM

Açıköğretim Fakültesinin yeni programlarından Türk Dili ve Kültürü Programı da yeni akademik yılda ilk öğrencilerini kabul edecek. Uluslararası ve çifte vatandaşlığa sahip öğrencilere yönelik hazırlanan iki yıllık program, Türkçenin akademik düzeyde öğretilmesini ve Türk kültürünün tanıtılmasını hedefliyor. Türkçe yeterliliği bulunmayan öğrenciler için hazırlık eğitimi de sunulacak. Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Açıköğretim Fakültesindeki Türkçe eğitim veren programlara geçiş yapabilecek. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in de ifade ettiği gibi programla birlikte Türkçe ve Türk kültürünün dünyanın dört bir yanına ulaştırılması hedefleniyor. Üniversitenin yüzü aşkın ülkedeki sınav organizasyonu ve uluslararası iş birlikleri de bu hedefi destekliyor.

MİKRO YETERLİLİKLE YETKİNLİK BELGESİ

Üniversite, öğrencilerini yalnızca mezuniyete değil iş hayatına hazırlamak amacıyla Mikro Yeterlilik Programlarını da hayata geçiriyor. Bu sistem sayesinde öğrenciler yapay zekâ, veri okuryazarlığı, siber güvenlik, dijital içerik üretimi ve sosyal medya analitiği gibi alanlarda yetkinlik kazanabilecek. Programları başarıyla tamamlayan öğrenciler dijital rozet ve sertifikalarını dijital cüzdanlarında saklayabilecek, profesyonel platformlarda paylaşabilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör