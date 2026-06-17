Yapay zekâ destekli yabancı dil hamlesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin ve vatandaşların yabancı dil öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla geliştirilen Türkiye'nin yabancı dil öğrenme platformu DİLİM'i tanıttı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin platformun tanıtım programında yaptığı konuşmada, yabancı dil öğretiminin Türkiye'nin uzun yıllardır çözüm aradığı temel eğitim başlıklarından biri olduğunu belirtti. Bakan Tekin, son yıllarda yabancı dil öğretiminde önemli değişiklikler yaptıklarını, yeni uygulamalar ve dijital çözümler geliştirdiklerini ifade etti. Yapay zekâ destekli altyapıyla hazırlanan DİLİM platformunun öğrencilerin bireysel öğrenme hızlarına uygun içerikler sunacağını ve dil öğrenimini daha erişilebilir hale getireceğini söyledi.

KİŞİYE ÖZEL ÖĞRENME İMKÂNI

MEB tarafından geliştirilen platformda kullanıcıların okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik içerikler yer alıyor. Yapay zekâ destekli sistem sayesinde kullanıcıların eksik oldukları alanlar belirlenerek kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi sunulması hedefleniyor. Bakan Tekin, DİLİM'in Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen dijital dönüşüm çalışmalarının önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, yabancı dil öğrenimini yalnızca okul sıralarıyla sınırlı tutmayan yeni bir anlayış geliştirdiklerini dile getirdi. Platformun öğrencilere, öğretmenlere ve yabancı dil öğrenmek isteyen tüm vatandaşlara açık olması planlanıyor.