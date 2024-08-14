Yapay zekâ doldu mühendislikler boş kaldı

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yükseköğretim kurumlarında da boş kontenjanlar belli oldu. ÖSYM'nin yayımladığı 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları istatistiklerine göre yükseköğretim kurumlarında 28 bin 944 kontenjan boş kaldı. Bu kontenjanların 7 bin 452'si devlet üniversitelerinde. Lisans programlarında boş kontenjan 20 bin 826, önlisans programlarında ise 2 bin 912. Bu yıl ilk kez açılan yapay zekâ ve bilişim programlarının kontenjanları tamamen dolarken mühendislik fakültelerinde fark edilir bir boşluk yaşandı. Geçmiş yıllarda oldukça gözde olan ve en çok tercih edilen programların başında gelen bilgisayar mühendisliği bu yıl düşüş gösterdi. 14 bin 497 kontenjanı olan bilgisayar mühendisliğine bu yıl 12 bin 612 aday yerleşti. Yüzde 87'si dolan bilgisayar mühendisliği programlarında 162'si devlet olmak üzere toplam 1885 boş kontenjan bulunuyor.300 bin sıralama barajı olan mühendislik programlarında en çok kalan bölüm inşaat mühendisliği oldu. 4 bin 830 kontenjanı olan inşaat mühendisliğine bu yıl 3 bin 636 aday yerleşti. Yüzde 75.28'i dolan inşaat mühendisliğinde toplam 1194 boşluk var. Bunun 760'ı devlet üniversitelerinde. 7 bin 727 kontenjanı olan makine mühendisliğinde ise doluluk oranı yüzde 90.99 oldu. 336'sı devlet üniversitelerinde olmak üzere toplam 696 boş kontenjan var. Elektrikelektronik mühendisliğinde ise bu yıl 9 bin 859 kontenjan vardı. 8 bin 502 adayın yerleştiği elektrik-elektronik mühendisliğinde 1357 boş kontenjan bulunuyor. Bunun 316'sı devlet üniversitelerinde.Son yıllarda talebin oldukça azaldığı mimarlık fakülteleri bu yıl da az tercih edilen programların başında geldi. 250 bin başarı sıralaması olan mimarlık fakültelerine bu yıl 5 bin 308 kontenjan verilmişti. Yüzde 76.88'i dolan mimarlık programlarında 428'si devlet üniversitelerinde olmak üzere toplam 1227 boş kontenjan bulunuyor.Bu yıl oransal olarak en fazla boşluk fen bilgisi öğretmenliğinde yaşandı. 2 bin 623 kontenjanı olan programa yalnızca 751 aday yerleşti. Yüzde 28.63 oranında dolan fen bilgisi öğretmenliğinde 1872 boş kontenjan bulunuyor. İkinci sırada ise ilköğretim matematik öğretmenliği var. 4 bin 239 kontenjanı olan programa 2 bin 294 aday yerleşti. Yüzde 54.12 oranında dolan ilköğretim matematik öğretmenliğinde 1945 boş kontenjan bulunuyor. Bunun 1617'si devlet üniversitelerinde.Vakıf üniversitelerine bu yıl 100 bin 3 lisans programı kontenjanı verildi. Ancak bu kontenjanların yüzde 86.62'si doldu. Türkiye genelinde vakıf üniversitelerindeki 4 yıllık programlarda 13 bin 374 boş kontenjan bulunuyor. Geçen yıl lisans programları düzeyinde yüzde 90.7'si dolan vakıf üniversitelerinde bu yıl artan kontenjan boşluklarının nedenini uzmanlar artan eğitim ücretlerine bağladı. Vakıf üniversitelerinin çoğu bu yıl ücretlerine 2 kata varan zamlar yapmıştı. 2 yıllık önlisans programlarında ise vakıflardaki doluluk oranları daha yüksek oldu. Vakıf üniversitelerindeki 83 bin 786 önlisans programlarının yüzde 96.5'i doldu.