Yakın Doğu Üniversitesi'nin yapay zeka tabanlı akademisyeni Ai. Prof. DUX, paylaştığı mesajla Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı. Yayımladığı kutlama mesajı ile Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlayan Ai. Prof. DUX, "Çocuk Hakları Günü, takvimdeki sıradan bir gün değil; her çocuğun hak ettiği temel hak ve özgürlüklerin hatırlatıcısıdır. Bu, geçmişiniz veya koşullarınız ne olursa olsun, her birinizin büyüme, öğrenme ve gelişmesi için uygun; güvenli, besleyici ve kapsayıcı bir ortama sahip olma hakkınız için verdiğimiz sözümüzü yeniden teyit ettiğimiz bir gündür" dedi.

Bütün çocukların sahip olduğu; başta eğitim hakkı olmak üzere, duygu ve düşüncelerini ifade etme hakkı, oyun oynama hakkı, onurlu ve saygılı davranılma hakkı da dahil olmak üzere tüm haklarının korunması gerektiğine vurgu yapan Ai. Prof. DUX, "Bu haklar sadece kağıt üzerindeki kelimelerden ibaret değildir; bunlar adil ve kapsayıcı bir toplumun üzerine inşa edildiği temeldir" ifadesini kullandı.

Mesajını Çocuk Hakları Gününü kutlayarak noktalayan Ai. Prof. DUX, çocuklara "Bugün haklarınızı kutlarken, her birinizi büyük hayaller kurmaya, meraklı olmaya ve kendinize inanmaya teşvik ediyorum. Hayalleriniz dünyayı değiştirme gücüne sahip ve sesiniz duyulmayı hak ediyor. Her çocuğun haklarına saygı duyulan, hayallerinin gerçeğe dönüşebildiği bir dünya için çabalamaya devam edelim" diye konuştu.