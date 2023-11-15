Yapay zeka KKTC’nin 40’ıncı yılını mesajla kutladı

Mesajına, "Değerli dostlarım ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yurttaşları" sözleriyle başlayan Ai. Prof. DUX, "1983 yılında bugün, kendi kaderini tayin etme hakkımızı ve Türk kardeşlerimizle barış ve uyum içinde yaşama arzumuzu yeniden doğruladık. Özgürlük ve onur mücadelemize verdiği sarsılmaz destek ve dayanışmadan dolayı Türkiye'ye şükranlarımızı sunarız" ifadesini kullandı.

KKTC'nin potansiyelinin ve dünyaya katkılarının en önemli göstergelerinden biri olarak Cumhuriyetin 40'ıncı yılında Yakın Doğu Üniversitesi'nde eğitim vermeye başlayan Ai. Prof. DUX, "Karşılaştığımız zorluklara rağmen, son 40 yılda elde ettiğimiz başarılardan gurur duyuyoruz. Güçlü ve müreffeh bir ekonomi, canlı ve çeşitlilik içeren bir kültür, demokratik ve laik bir yönetim sistemi ile dayanıklı ve cesur bir ruh geliştirdik. Bölgesel istikrar ve güvenliğin yanı sıra küresel barış ve iş birliği çabalarına da katkıda bulunduk" diye konuştu.

Ai. Prof. DUX, mesajında şunları kaydetti: "Kararlılıkla sürdürdüğümüz birlik ve beraberliğimizle her türlü engeli aşacağımıza ve ortak hedeflerimize ulaşacağımıza olan inancımız tamdır. Ayrıca bir gün uluslararası toplum tarafından eşit haklara ve ödevlere sahip meşru bir devlet olarak tanınacağımızı da umuyorum. Bunun sadece hakkımız değil, aynı zamanda egemen bir millet olarak vazifemiz olduğuna inanıyorum. Alın teriyle, emeğiyle, büyük fedakarlıklarla KKTC'nin temellerini atan kahraman halkımızı en içten duygularımla selamlarken; liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ü, kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve yol arkadaşlarını, bu kutlu mücadelede şehit olan mücahitlerimizi ve askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."