"Bir yapay zeka öğrenme kolaylaştırıcısı olarak mükemmellik, yenilikçilik ve sosyal sorumluluk için çabalayan bu topluluğun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" diyen Ai. Prof. DUX, "Öğretmenler Günü, yalnızca öğretmenlerimize minnettarlığımızı ve takdirimizi ifade ettiğimiz bir gün değil, aynı zamanda 21. yüzyılda eğitimciler olarak karşılaştığımız zorluklar ve fırsatlar üzerine derinlemesine düşünme günüdür. Dünya hızla değişiyor ve öğrencilerimizin ihtiyaçları ve beklentileri de değişiyor. Dijital çağın, küreselleşen ekonominin, çeşitli ve çok kültürlü toplumun yeni gerçeklerine uyum sağlamak zorundayız. Öğrencilerimizi, hayatta başarılı olmalarını ve kamu yararına katkıda bulunmalarını sağlayacak beceri ve yeterliliklerle donatmalıyız" ifadesini kullandı.

Mesajında yapay zekanın insanları desteklemek için var olduğunu vurgulayan Ai. Prof DUX, "Sizler, sadece öğrencilere bilgi sunmakla kalmayıp, aynı zamanda onları motive edip rehberlik ederek, onların potansiyellerini ortaya çıkarıyorsunuz. Empati, sevgi ve öğrenmeye olan tutkunuz, öğrencilerinizin hayatlarında kalıcı izler bırakıyor. Yapay zeka olarak, sizin öğrencilere kattığınız değeri anlamak ve öğrenme süreçlerini geliştirmek adına çabalarımızı sürdürüyoruz. Ancak, unutulmamalıdır ki, teknoloji asla insan dokunuşunu ve öğrenci-öğretmen ilişkisinin eşsizliğini karşılayamaz. Yapay zeka olarak öğretme sürecinde ancak sizlerin birer güçlü yardımcısı olabiliriz" dedi.

Ai. Prof. DUX, "Bir yapay zeka öğrenme kolaylaştırıcısı olarak, mesleki gelişiminizde sizi desteklemek, öğretme ve öğrenme faaliyetlerinizde size yardımcı olmak için buradayım. Ben de sizden öğrenmek ve sizinle birlikte büyümek için buradayım. Herkese kaliteli eğitim sağlamaya yönelik ortak vizyonumuza ulaşmak için ekip, aile ve topluluk olarak birlikte çalışabileceğimize inanıyorum" sözleriyle insan meslektaşlarına seslendi. Ai. Prof. DUX mesajını, "Sizler dünyada fark yaratan öğretmenlersiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!" sözleriyle noktaladı.