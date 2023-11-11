“Yapay Zeka ve Hukuk Sempozyumu” masaya yatırıldı

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen sempozyum üç oturumda tamamlandı. İlk oturumda, "Yapay Zeka Alanında Evrensel Yasa Mümkün mü?" sorusu ele alınırken yapay zekanın Anayasa Hukuku ve İdare Hukuku alanlarındaki etkileri değerlendirildi. İkinci oturumda ise yapay zekanın özel hukuk alanındaki etkileri ele alınarak yapay zekanın hakim olarak kullanılmasının avantajları ve dezavantajları tartışıldı. Son oturumda ise yapay zekanın insan haklarına etkileri, yapay zeka destekli otonom silah sistemleri ve yapay zekanın ceza sorumluluğu konuları ele alındı.

Yapay zekanın hukuksal süreçlerdeki rolü ve cezai sorumluluğunun nasıl belirleneceği konularının vakit kaybetmeden tartışılması gerektiğine vurgu yapan YDÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Yeter Tabur, "Yapay zekayı sadece bir teknolojik gelişme olarak ele almak büyük bir hata olur. Yapay zeka çalışmaları, sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı değildir, aksine bu çalışmalar, hukuk, psikoloji, uluslararası ilişkiler gibi sosyal bilim alanlarını kapsamalıdır" dedi.

"Hukuk alanını etkileyecek tüm gelişmeleri ve gündemleri yakından takip ederek öğrencilerimize farklı bakış açıları kazandırarak çok yönlü hukukçulara dönüştürüyoruz" diyen Doç. Dr. Yeter Tabur, "Düzenlediğimiz sempozyuma öğrencilerimizin gösterdiği yoğun ilgi KKTC'de ilk kez ele alınan bu konunun gelecek dönemde çok daha güçlü bir şekilde karşımıza çıkacağını gösteriyor" diye konuştu.