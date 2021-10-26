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Giriş Tarihi: 26.10.2021 17:03

Yapay Zıt Anlamlısı Nedir? Yapay Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Yapay Zıt Anlamlısı Nedir? Yapay Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Türkçede bazı kelimeler genel bir anlam ifade etmesine rağmen anlam kapasitesi oldukça azdır. Bu kelimelerden biri de yapay kelimesidir. Bu kelime çoğunlukla doğal olmayan anlamında kullanılan bir ifadedir. Buradan da çıkarılacağı gibi çok geniş kapsamlı bir anlamı bulunmaktadır. Buna rağmen anlam özellikleri oldukça zayıftır. Ayrıca bu kelimenin zıt anlamlısı da oldukça fazla kullanılmaktadır. Buna göre yapay zıt anlamlısı nedir? İşte yapay kelimesinin zıt anlamlısı…

Yapay kelimesinin cümle içerisindeki görevine bakacak olursak karşımıza sıfat çıkmaktadır. Genelde bir ismin önüne gelerek o ismi nitelemektedir. Bunların haricinde yapay kelimesinin anlam dağarcığına bakıldığında oldukça zayıf bir kelime görülmektedir. Fakat az da olsa bazı kelimelerle etkileşim halindedir.

YAPAY KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Yapay sözcüğünün anlam özelliklerine baktığımızda karşımıza dar kapsamlı bazı özellikler çıkmaktadır. Özellikle yapay kelimesi, doğal olmayan şeyler için kullanılmasına rağmen içerdiği anlamlar oldukça azdır. Bunlara ek olarak yapay sözcüğünün anlam ilişkileri de çok kuvvetli değildir. Ayrıca bu kelimenin eş anlamlısını bilmek, barındırdığı anlamları öğrenmede oldukça önemlidir. Yapay kelimesinin eş anlamlısı 'suni, sahte' kelimeleridir. Buna göre yapay kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış olan, yapma.
  • Doğal olmayan, yapmacık.

YAPAY KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Türk Dil Kurumuna göre belirtilen anlam özelliklerinin bazılarından yukarıda bahsetmiştik. Buradan da görüldüğü gibi yapay kelimesinin terim anlamı veya mecaz anlamı bulunmamaktadır. Bu da yapay kelimesinin anlam ilişkilerini oldukça zayıf kılmıştır. Yapay kelimesinin zıt anlamlısı da bahsettiğimiz anlam ilişkilerine örnek teşkil etmektedir. Yapay kelimesinin zıt anlamlısı 'doğal' kelimesidir. Bu iki kelimeyi daha iyi ayırt etmek şu cümle örneklerini verebiliriz:

  • Bu ürünlerin yapay olması insan sağlığını tehdit altında bulundurmaktadır.
  • Bir kişinin hayatında doğal beslenme diye bir şey varsa sağlıklı yaşayabilir.

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Yapay Zıt Anlamlısı Nedir? Yapay Kelimesinin Zıt Anlamlısı
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