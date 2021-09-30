Yapı eş anlamlısı nedir? Yapı kelimesinin eş anlamlısı

Yapı kelimesi insan eliyle yapılan tüm mimari eserlere verilen bir isimdir. Aynı zamanda insani karakter özelliklerinin tümünde de yapı kelimesi kullanılmaktadır. Yapı kelimesinin aynı zamanda birden fazla eş anlamı bulunmaktadır.

YAPI KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Yapı eş anlamı olan kelimeler arasındadır. Yapı kelimesini eş anlamlı olarak karşılayan kelimeler ise bina, bünye, kuruluş, mimari, inşaat, örgü, konstrüksiyon, strüktür ve yoldur.

YAPI KELİMESİNİN ANLAMI

Yapı kelimesinin pek çok anlamı bulunmaktadır. Yapı; barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina, yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme, canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür, bir hücrede, bir dokuda, karmaşık oluşumlu bir organizmada elemanların düzeni gibi anlamlara gelmektedir.

YAPI KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER