Yapısal Anlatım Bozuklukları Ve Örnek Cümleler

Konuşurken ya da bir şeyler yazarken metnin anlam bütünde karşılaşılan hatalar anlatım bozukluğu olarak sınıflandırılıyor. Anlatım bozuklukları pek çok farklı nedenden kaynaklanabildiği için bazılarımız için karmaşık görünse de türlerini dikkate alarak öğrenmeye çalıştığımızda öğrenmesi oldukça kolay. Bu yazımızda yapısal anlatım bozukluklarına ait örnek cümlelere değineceğiz.

Yapısal Anlatım Bozuklukları Nelerdir?

Anlatım bozuklukları ilk olarak iki ana başlık etrafında sınıflandırılmıştır. Bu iki ana başlıktan biri de yapısal bozukluklardır. Yapısal anlatım bozuklukları başlığının altında çok fazla alt başlık da bulunmaktadır. İşte yapısal anlatım bozukluğu olarak sayılacak anlatım bozukluğu türleri:

Özne – Yüklem Uyuşmazlığı

Tekillik – Çoğulluk Bakımından

Olumluluk – Olumsuzluk Bakımından

Kişi Bakımından

Özne Eksikliği

Nesne Eksikliği

Tümleç Eksikliği

Yüklem Eksikliği

Ekeylem ve Eylemsi eksikliği ya da hataları

Ek Yanlışlığı

Fiilde Çatı Uyuşmazlığı

Bağlaç Hataları

Tamlama Yanlışlıkları

Yapısal Anlatım Bozuklukları Örnek Cümleler