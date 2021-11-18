Yaralı kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre yaralanmış kişi ya da hayvan olarak tanımlanır. Bu kelimenin eş anlamlı kelimeleri de cümle içerisinde kullanılmak isteyebilir. Bu yüzden kişiler yaralı kelimesinin eş anlamlı karşılıklarını sosyal medya üzerinden ya da sözlüklerden araştırarak bulmaya çalışır. Peki yaralı kelimesinin eş anlamlıları nelerdir? cümle içerisinde nasıl kullanılır. İşte, Yaralı eş anlamlısı nedir? Yaralı kelimesinin eş anlamlısı hakkında bilinen her şey.

Yaralı kelimesinin anlamı

Yaralı kelimesi yaralanmak fiilinden türeyen bir kelimedir. Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin anlamı yaralanmış olan kimse ya da hayvandır. Bir hasar ya da darbe sonucu kişilerde oluşan durumu ifade eder. Yaralı kelimesi aynı zamanda sıfat olarak da kullanılır. Yaralı kelimesi birleşik kelimelerde de kullanılır. Buna ek olarak deyim ve atasözlerinde de yaralı kelimesi kullanımı mevcuttur. Yaralı parmağa işememek ya da yaralı kuşa kurşun sıkılmaz en bilinen atasözleri ve deyimlerin başında gelir.

Yaralı kelimesinin eş anlamlısı

Yaralı kelimesinin eş anlamlı kelimesi dertli ya da hüzünlü olarak karşımıza çıkar. Sadece fiziki durumlarda değil soyut durumlarda da yaralı kelimesi mecaz anlamda kullanılabilir. Dertli ve hüzünlü kelimeleri kişilerin üzüntülü oldukları durumları ifade etmek için kişiler tarafından da sıklıkla tercih edilir.

Yaralı kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Kuş yaralandığı için uzun süre uçamayacaktı.

Askerler yaralandıktan sonra acilen hastaneye kaldırıldı.

Yaralı kalbimin tamiri artık olmaz.

Ailesini küçük yaşta kaybettiği için her zaman yaralı bir çocuktu.

Çok çıkarcı bir insan olduğu için asla yaralı parmağa işemezdi.

Yaralı kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım