Yaramaz eş anlamlısı nedir? Yaramaz kelimesinin eş anlamlısı

Hepimizin çocukluğunda bazı yaramazlıkları olmuştur. Ya da pek çoğumuza yaramaz yaftası muhakkak yapıştırılmıştır. Yaramaz kelimesi Farsça "nasaz" yaramaz, uygunsuz sözcüğünden alıntıdır ve birden fazla eş anlamı bulunmaktadır.

YARAMAZ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Eş anlamlısı olan kelimelerden biri olan yaramaz; afacan, haylaz, hayta kelimeleriyle anlamdaştır.

YARAMAZ KELİMESİNİN ANLAMI

Yaramaz kelimesinin pek çok anlamı bulunmaktadır. Yaramaz; uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan, Söz dinlemeyen, uslu durmayan, yasaklanan şeyleri yapmakta ayak direyen, haşarı (çocuk), uslu karşıtı ve çapkın gibi anlamlara gelmektedir

YARAMAZ KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER