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Giriş Tarihi: 30.9.2021 10:53 Son Güncelleme: 30.9.2021 10:57

Yaramaz eş anlamlısı nedir? Yaramaz kelimesinin eş anlamlısı

Yaramaz eş anlamlısı nedir? Yaramaz kelimesinin eş anlamlısı

Yaramaz deyince aklımıza hep çocuklar gelir. Çok hareketli olan ve söz dinlemeyen çocuklar genellikle yaramaz olarak nitelendirilirler. Yaramaz kelimesinin birden fazla eş anlamı bulunsa da genellikle dilin kullanmakta alışkın olduğu kelime yaramaz kelimesidir. Peki, yaramaz kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Hepimizin çocukluğunda bazı yaramazlıkları olmuştur. Ya da pek çoğumuza yaramaz yaftası muhakkak yapıştırılmıştır. Yaramaz kelimesi Farsça "nasaz" yaramaz, uygunsuz sözcüğünden alıntıdır ve birden fazla eş anlamı bulunmaktadır.

YARAMAZ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Eş anlamlısı olan kelimelerden biri olan yaramaz; afacan, haylaz, hayta kelimeleriyle anlamdaştır.

YARAMAZ KELİMESİNİN ANLAMI

Yaramaz kelimesinin pek çok anlamı bulunmaktadır. Yaramaz; uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan, Söz dinlemeyen, uslu durmayan, yasaklanan şeyleri yapmakta ayak direyen, haşarı (çocuk), uslu karşıtı ve çapkın gibi anlamlara gelmektedir

YARAMAZ KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER

  • Haylaz bir çocuk olmazsan annen de sana kızmaz.
  • Her zaman haytalık peşindesin.
  • Komşumuzun çocuğu çok afacan.
  • Şu an yaramazlığın sırası değil.
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Yaramaz eş anlamlısı nedir? Yaramaz kelimesinin eş anlamlısı
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