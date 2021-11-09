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Giriş Tarihi: 9.11.2021 10:13

Yarar Zıt Anlamlısı Nedir? Yarar Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Yarar Zıt Anlamlısı Nedir? Yarar Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Yarar kelimesi ülkemizde oldukça çok kullanılan kelimeler arasındadır. Bu yüzden hem eş anlamlısı hem de zıt anlamlısı da bilinmesi gerekir. Yarar kelimesi, genel olarak cümle içerisinde bir zarf olarak sözcüklerden birisidir. Yarar kelimesinin zıt anlamlısı üzerinde duracağız. Yarar zıt anlamlısı nedir? İşte yarar kelimesinin zıt anlamlısı…

Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj anlamlına gelen yarar günlük hayatta en çok tercih ettiğimiz kelimeler arasındadır. Özellikle de eş anlamları ön plana çıkmaktadır. Bir de yarar kelimesinin zıt anlamı vardır.

YARAR KELİMESİNİN ANLAMI

Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj olarak isim anlamında kullanılmaktadır. Bir diğer isim anlamı da çıkar kelimesidir. Yarayan, elverişli, uygun şeklinde de sıfat anlamlarına gelmektedir.

Örnek verelim:

  • "Al takke ver külah, kırsal kesimi çocuğunu okutmanın yararına inandırdık." – Attila İlhan

YARAR ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Yarar kelimesinin zıt anlamlısı zarardır. Yani yarar kelimesinin tam tersi olarak bilinmektedir. Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan anlamına gelmektedir. Zarar kelimesi olumsuzluğu ifade eder.

Örnek bir cümleler verelim:

  • "Aldığı günlerde iyi para getiren oteli zararla kapatmaya başlamışlar." – Memduh Şevket Esendal
  • "Bu otlar güzel bahçemize hep zarar verdi."
  • "Bu okulun en zararlı ekibi onlardı."

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Yarar Zıt Anlamlısı Nedir? Yarar Kelimesinin Zıt Anlamlısı
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