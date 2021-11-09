Yarar Zıt Anlamlısı Nedir? Yarar Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj anlamlına gelen yarar günlük hayatta en çok tercih ettiğimiz kelimeler arasındadır. Özellikle de eş anlamları ön plana çıkmaktadır. Bir de yarar kelimesinin zıt anlamı vardır.

YARAR KELİMESİNİN ANLAMI

Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj olarak isim anlamında kullanılmaktadır. Bir diğer isim anlamı da çıkar kelimesidir. Yarayan, elverişli, uygun şeklinde de sıfat anlamlarına gelmektedir.

Örnek verelim:

"Al takke ver külah, kırsal kesimi çocuğunu okutmanın yararına inandırdık." – Attila İlhan

YARAR ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Yarar kelimesinin zıt anlamlısı zarardır. Yani yarar kelimesinin tam tersi olarak bilinmektedir. Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan anlamına gelmektedir. Zarar kelimesi olumsuzluğu ifade eder.

Örnek bir cümleler verelim: