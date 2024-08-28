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Giriş Tarihi: 28.8.2024 13:28 Son Güncelleme: 28.8.2024 13:28

Yarasa Isırır Mı? Yarasa Isırırsa Ne Olur, İnsana Zarar Verir Mi?

Uçan tek memeli olmasıyla bilinen yarasalar, görünüşü sebebiyle korkutucu olabilen canlılardır. Günlük yaşantımızda etrafımızda bulunmasalar da, herhangi bir seyahat veya gezi sırasında rastlanabilen bu hayvanlar, yarasa ısırır mı, yarasa ısırırsa ne olur, insana zarar verir mi gibi soruların sorulmasına sebep oluyor.

Yarasa Isırır Mı? Yarasa Isırırsa Ne Olur, İnsana Zarar Verir Mi?

Siyah renkte, geniş kanatlı ve genelde karanlık ortamlarda yaşamayı tercih eden yarasalar, genellikle diğer vahşi hayvanlarla avlanarak da beslenmelerini gerçekleştirebilirler. Kan emerek beslendikleri bilinen yarasalar, özellikle de bu sebepten dolayı korku sebebi oluyor. Görme duyuları olduğu halde bunu pek fazla kullanma ihtiyacı duymayan, bunun yerine işiterek ve koklayarak hayatlarını devam ettiren yarasaların vahşi bir yönü olduğundan ve insanlardan uzak yaşamalarından dolayı akıllara yarasa ısırır mı, yarasa ısırırsa ne olur, insana zarar verir mi gibi soruları getiriyor.

Yarasa Isırır Mı?

Genellikle mağara tarzı kayalık bölgelerde yaşayan yarasa ısırır mı sorusunun cevabı evet olacaktır. İnsanlardan uzak bölgelerde vahşi şekilde yaşamını gerçekleştirebildiği gibi, ormanlardaki ağaç kovukları gibi insanlarla iç içe olabilecek bölgelerde de yaşayabilir. Bu sebeple kendileriyle temas etme ihtimali artan insanların içine ve korku düşmemesi neredeyse imkansız oluyor. Isırmalarıyla beraber birçok hastalığı ve mikrobu da bulaştırabilen yarasaların, ne yazık ki ısırdıkları durumda çoğunlukla zarar verebildikleri görülmüştür.

Yarasa Isırırsa Ne Olur? İnsana Zarar Verir Mi?

Isırabildikleri gibi aynı zamanda da hastalık bulaştırabilen yarasa ısırırsa ne olur sorusu için özellikle ısırdıkları insana kuduz bulaştırabildikleri görülmüştür. Eğer ısıran yarasa herhangi bir hastalık veya mikrop taşımıyorsa ısırılanın yaşayacağı sorunlar ciddi bir noktaya ulaşmayacaktır. Isırmadıkları veya insanlarla temas etmedikleri herhangi bir durumda kesinlikle zararlı ve tehlikeli olmayan yarasalar aksine kendi hallerine bırakıldığında oldukça faydalı olmakla beraber çoğu bahçeye zarar veren böcek ve haşereleri kovmalarıyla yarar sağlamaktadırlar. Kendilerini savunmak zorunda kalmayan bir yarasa hiçbir şekilde insana zarar vermemektedir.

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Yarasa Isırır Mı? Yarasa Isırırsa Ne Olur, İnsana Zarar Verir Mi?
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