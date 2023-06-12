Yarasa Kış Uykusuna Yatar Mı? Yarasalar Kış Uykusuna Yatar Mı, Kaç Ay Uyur?

Yarasaların yaşam döngüsü ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalardan biri de bu canlıların kış uykusuna yatıp yatmadığı üzerine olmuştur. Yarasa kış uykusuna yatar mı konusunda çok sayıda bilimsel makale kaleme alınmıştır. Yarasalar neden kış uykusuna yatar konusu da ayrı bir araştırma konusudur. Yarasalar kış uykusuna yatar mı sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Yarasa Kış Uykusuna Yatar Mı?

Yarasalar, daha çok mağaralarda karşılaşabileceğiniz yabani canlılardır. Yarasa denildiğinde akla gelen en önemli özellik, bu canlının uçan memeli olmasıdır. Yarasanın kış uykusuna yatan canlılar arasında olup olmadığı da her zaman merak edilmiştir. Konu ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde yarasanın kış uykusuna yatan canlılar arasında olduğu görülür.

Yarasaların ne kadar süre kış uykusuna yattığı, yaşadığı bölgenin iklim özelliklerine göre değişir. Ilıman bölgelerde yaşayan küçük yarasalar, kış uykusu barınaklarına gitmek için kilometrelerce göç ederler. Bazı yarasalar ise kış dönemi için mağaralara çekilir ve 6 ay kadar kış uykusuna yatarlar.

Yarasalar Neden Kış Uykusuna Yatar?

Yarasaların kış uykusuna yatma nedeni, yiyecek bulamadıkları için vücut fonksiyonlarını düşürme gereksinimidir. Yarasalar daha çok böceklerle beslenirler. Yaşadıkları bölgelerde bu böceklerin olmaması halinde yarasalar kış uykusuna yatarlar. Bazı ılıman bölgelerde yaşayan yarasalar ise kış uykusunu günlük uyku şeklinde yaparlar. Kış uykusuna amaç, uyuyarak metabolizma faaliyetlerini yavaşlatmak ve enerjiye duyulan ihtiyacı azaltmaktır.