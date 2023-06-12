Yarasa Nasıl Çoğalır? Yarasalar Nasıl Ürer, Doğurur Mu, Yumurtlar Mı?

Yarasa nasıl çoğalır sorusuna cevap aranırken biyolojinin üreme konusu ile ilgili de bilgi sahibi olacaksınız. Yarasalar nasıl ürer konusu ile ilgili bugüne kadar çok sayıda araştırma yapılmıştır. Yarasalar doğurur mu veya yumurtlar mı soruları her zaman birbirine karıştırılmıştır. Bu canlıların çiftleşme özellikleri bilindiğinde, üreme sistemi de anlaşılmış olur. Yarasalar nasıl çiftleşir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Yarasa Nasıl Çoğalır?

Uçan memeli denildiğinde akla gelen tek canlı yarasalardır. Söz konusu canlılar genellikle mağaralarda ve nemli ortamlarda yaşarlar. Yarasalar kış uykusuna yatan canlılardır. Kış uykusu sürecinden önce sonbahar sezonunda bu canlılar çiftleşir. Çiftleşme sonrasında dişinin üreme kanalına giden sperm, kış uykusu süresince yarasanın vücuduna kalır. Kış uykusu sürecinde bu sperm yumurta ile birleşir ve döllenme gerçekleşir.

Yarasaların en önemli özelliklerinden biri de erkeğin doğum oluncaya kadar dişinin yanında beklemesidir. Bu süreçte erkek ve dişi yarasa aynı koğuş içinde tünerler.

Yarasalar Doğurur Mu?

Yarasalar memeli canlılardır. Bu nedenle yarasa yumurtlamaz. Çiftleşme sonrasında dişi yarasada döllenmiş yumurta oluşur. Yarasaların hamilelik süresi yarasanın cinsine göre değişir. Söz konusu canlının gebelik süresi 2 ay ile 7 ay arasında değişir. Hamilelik sürecinden sonra doğum gerçekleşir. Yarasaların uçan memeli olduğu bilgisi genel kültür açısından önemli olduğu gibi ilköğretim sınav sorularında da sıklıkla öğrencilerin karşısına çıkar. Yarasaların hayatı ile ilgili kaynakları incelediğinizde karşınıza çok enteresan bilgiler çıkar.