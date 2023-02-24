Birçok filmde, animasyonda ve bilim kurgu kitaplarında yer alan yaraların haklarında çok fazla soru sorulmaktadır. Kanatları olması ve uçabilmesi sebebiyle kuşlar grubunda sanılan hayvanlardan birisidir. Ancak yarasalar memeli grubunda yer almaktadırlar. Dünyada bulunan memeli türlerinden büyük bir kısmını oluşturan yarasalarla alakalı yarasa omurgalı mıdır, omurgasız mı, yarasa hangi grupta yer alır gibi sorular sorulmaktadır. Birçok farklı familyası olan yarasalarla alakalı sorulan sorulara metnimizin geri kalanından ulaşabilirsiniz.

Yarasa Nedir?

Yarasalar, ön ayakları kanat olarak uyarlanmış ve doğal olarak gerçekten uçabilen memelilerdir. Gececi olan yarasalar gündüzleri karanlık yerlerde, arka ayaklarının çengelleriyle baş aşağı sarkarak dinlenirler. Gece avlanmaya çıkan yarasaların böcekçildir ve meyve, çiçek özü ile beslenenleri de vardır. Kuş, kertenkele, kurbağa ve balık avlayanlarına da rastlanan yarasaların memeleri ve döl yatakları çifttir. Gebelik süresi 110 gün kadarolan bu hayvanlar genellikle 1 veya 2 yavru doğururlar. Dişiler yavrularını büyüyünceye kadar kanatlarının altında taşımaktadır. Ekolasyon olarak bilinen yöntemle yönlerini bulan yarasalar, çıkardıkları çok yüksek frekanslı ses dalgalarının, etraflarındaki cisimlere çarpıp geri dönmesi sayesinde yönlerini bulmaktadır. Ekolokasyon nesnelerin uzayda yerini belirlemek için ses dalgalarının ve ekoların kullanılmasıdır. Yarasalar ekolokasyonu karanlıkta yön bulmak ve yiyecek bulmak için kullanır. Ağızdan veya burundan bir ses dalgası gönderen yarasalar, bu ses dalgası bir nesneye çarptığında eko üretmektedir. Eko nesneden seker ve yarasanın kulaklarına geri döner. Yarasalar nesnelerin yerini, büyüklüğünü ve şeklini anlamak için ekoları kullanır. Ekolokasyon kullanan yarasalar, tamamen karanlıkta, insan saçı kadar ince nesneleri dahi tespit edebilir. Ekolokasyon ile, yarasalar sivrisinek boyunda böcekleri bulabilmektedir, birçok yarasa bu böceklerle beslenmektedir. Ayrıca yarasalar kör değildir, ancak tamamen karanlıkta ekolokasyon ile hızlı bir şekilde yönlerini bulabilmektedir.

Aşırı soğuk bölgeler dışında yarasalar tüm dünyaya yayılmışlardır. Küçük boyutları, yüksek metabolizmaları ve uçuş sırasında hızlı enerji tüketimi nedenleriyle yarasalar boyutlarına göre çok miktarda besin tüketmek zorundadır. Böcekçil yarasalar vücut ağırlıklarının %120'sinden fazlasını yiyebilirken meyvecil yarasalar ağırlıklarının iki katından fazlasını yiyebilmektedir. Bazı yarasalar ise balıklar, kurbağalar, kertenkeleler, kuşlar ve memeliler gibi diğer omurgalıları avlarlar. Bazı vampir yarasaları olmak üzere birkaç tür yalnızca hayvan kanı ile beslenir. Yarasalar memeli olmasına rağmen uçabildikleri için çeşitli geleneklerde liminal varlıklar olarak görülürler. Birçok kültürde yarasalara karanlık, ölüm, cadılık ile büyücülük ve kötü niyetlilik ile bağdaştırılır.

Yarasalar Omurgalı Mıdır, Omurgasız Mı?

Yarasalar plasentalı memelilerdir. Kemiricilerden sonra memeli türlerinin yaklaşık %20'sini oluşturan en büyük memeli takımıdır. En gelişmiş canlı grubu olan omurgalılara üyedirler. Omurgalı canlıların vücutlarının sırt tarafında bir sinir kordonu bulunur. Eklemli kemik ve kıkırdaktan oluşan iç iskelete sahiptirler ve iskelete bağlı kasları sayesinde hareket ederler. Omurgalılarda beyin ve beyini koruyan kafatası bulunur. Dolaşım sistemleri kapalıdır ve holozoik olarak beslenen omurgalıların çoğu ayrı eşeylidir. Doku ve organ gelişimleri yüksek olan omurgalılar grubunda yarasalar da vardır. Vücutlarında özel görevler yapan sistemler bulunur. Boşaltım sistemleri böbrekler vasıtasıyla olur.

Yarasa Hangi Grupta Yer Alır?

Omurgalılar Balıklar, kuşlar, kurbağalar, sürüngenler ve memeliler olmak üzere beş sınıfa ayrılmaktadır. Yarasa da memeli olduğu için omurgalı hayvanlar grubunda yer almaktadır. Memeliler grubundan uçma yeteneğine sahip olan yarasalar 200 cins ve 17 familya içinde 900 – 1000 türü olan hayvanlardır.

Kanatları ve uçma yetenekleri sayesinde uşlar grubunda yer aldığı sanılan yarasalar bütün özellikleri ile bir memeli hayvandır. Bu nedenden kaynaklı memeli hayvanlar grubunda incelenmektedir. Yarasaların bazı türleri mağaralarda, yarıklarda, içi oyuk ağaçlarda veya tavan aralarında yalnız yaşamaktadırlar. Diğer türler ise sürüler halinde yaşarlar ve Kuzeyde yaşayan yarasalar kışın göç etmekte veya kış uykusuna yatmaktadırlar.