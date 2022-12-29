Yaratılış Destanı Kime Ait? Yaratılış Destanı Ne Anlatıyor, Konusu ve Önemi Ne?

Yaratılış Destanı kime aittir sorusuna pratik şekilde cevap bulmanız mümkündür. Yaratılış Destanı hangi devlete aittir sorusu da aynı araştırma içinde öğrenilebilecek araştırma konuları arasındadır. Yaratılış Destanı özeti, lise eğitimlerinde dahi edebiyat derslerinde işlenen bir konudur. Bunun yanında edebiyat fakültelerinde de konu irdelenir. Yaratılış Destanı konusu ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Yaratılış Destanı Özeti

Dünya ilk başta uçsuz bucaksız sular içindedir. Tanrı Ülgen'e göklerden gelen bir emir ile denizden çıkan taşı alması emredilir. Tanrı Ülgen de taşı alır ve taşın üstüne biner. Artık Tanrının üzerine bineceği bir taşı vardır.

Tanrı Ülgen, bu taşın üzerinden gökyüzüne bakarak bir dünya yaratmaya çalışır. Tanrı Ülgen bunu düşünürken suların altından çıkan Ak Ana Tanrı Ülgen'e "yaptım oldu demen yeterli" der. Bunu dedikten sonra da ortadan kaybolur.

Bundan sonra da Tanrı Ülgen 6 günde dünyayı yaratmıştır. Sonrasında ise Tanrı Ülgen bir toprak parçasının sular üstünde yüzdüğünü görür. Bu toprağı alarak ilk insanı yaratır. İlk insanın adı da Erlik olur.

Yaratılış Destanı Konusu

Tanlı Ülgen insanı yarattıktan sonra ortadan kaybolur. Yaratılan insan ise daha sonradan Tanrı'yı bulur. Belli bir süre sonra Erlik hırsla dolar taşar ve Tanrı'Nın gücünü kıskanır. Bunun üzerine "keşke ben de bir insan yaratabilsem" demeye başlar.

Tanrı, Erlik'in bir işe yaramadığını düşünerek ve insanı korumak maksadıyla Mandı Şire adı verilen bir kahraman yaratır. Sonrasında ise 7 kişi daha yaratır. İnsanlık bu şekilde çoğalıp dünya üzerinde yer işgal etmeye başlar.

Yaratılış Destanı Altaylara aittir. Yukarıdaki destanın konusu ve özetinden de anlaşılacağı üzere destanın konusu baştan sona İslam inancına aykırıdır. Bu nedenle İslam dinini benimsemiş olanlar bu destanın gerçekliğine inanmazlar.