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Giriş Tarihi: 30.9.2021 10:56 Son Güncelleme: 30.9.2021 10:57

Yardım eş anlamlısı nedir? Yardım kelimesinin eş anlamlısı

Yardım eş anlamlısı nedir? Yardım kelimesinin eş anlamlısı

Yardım kelimesi küçüklükten yetişkinliğe kadar çok kullandığımız aynı zamanda da somut olarak uyguladığımız bir kelimedir. Farklı kelimelerle de kullanılan yardım kelimesinin birçok eş anlamı bulunmaktadır. Peki, yardım kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yardım kelimesi genellik düşkün ve ihtiyaç sahiplerine el uzatmak anlamı taşımaktadır. Yardım sadece maddi bir katkı olarak görülse de manevi destek olarak da algılanmalıdır.

YARDIM KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Yardım eş anlamı olan kelimeler arasındadır. Yardım kelimesinin eş anlamlısı ise; himmet, bağış, destek ve katkıdır.

YARDIM KELİMESİNİN ANLAMI

Yardım kelimesinin pek çok anlamı bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu'nda yardım kelimesinin karşılığı; kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet, bağış, iane, etki, katkı ve destek şeklindedir.

YARDIM KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER

  • Okuyan gençlere himmet etmek onlara eğitim hayatında kolaylık sağlar.
  • Okulda ihtiyaçların sağlanabilmesi için bir miktar katkı payı verdik.
  • Afrika'da su kuyusu açtırmak için bağışta bulunduk.
  • Maddi olarak desteğe ihtiyacımız var.
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Yardım eş anlamlısı nedir? Yardım kelimesinin eş anlamlısı
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