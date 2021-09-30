Yardım eş anlamlısı nedir? Yardım kelimesinin eş anlamlısı

Yardım kelimesi genellik düşkün ve ihtiyaç sahiplerine el uzatmak anlamı taşımaktadır. Yardım sadece maddi bir katkı olarak görülse de manevi destek olarak da algılanmalıdır.

YARDIM KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Yardım eş anlamı olan kelimeler arasındadır. Yardım kelimesinin eş anlamlısı ise; himmet, bağış, destek ve katkıdır.

YARDIM KELİMESİNİN ANLAMI

Yardım kelimesinin pek çok anlamı bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu'nda yardım kelimesinin karşılığı; kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet, bağış, iane, etki, katkı ve destek şeklindedir.

YARDIM KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER