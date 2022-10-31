Yardımlaşma ile İlgili Atasözleri – Dayanışma, Paylaşma ve Yardımlaşma Hakkında Atasözleri ve Deyimler

Yardımlaşma ile ilgili atasözleri küçük yaştan itibaren yardımlaşmanın önemini öğrenmemiz için hepimize söylenen ve aslında aşina olduğumuz sözler olsa da günümüzde anlamlarını yitirmemeleri için yeniden hatırlamak ve sık sık kullanmak gerekmektedir. Paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma ile ilgili atasözleri hem toplumu bir arada tutan dinamikleri bize hatırlatırken hem de kaybettiğimiz duyguları hatırlatabilmektedir. Dayanışmayla ilgili atasözü arıyorsanız buyurun detaylara birlikte geçelim.

Yardımlaşma ile İlgili Atasözleri

Toplumda yaşayan herkes birbiri ile yardımlaştıkça ayakta kalabilmekte ve insanlık görevlerini yerine getirebilmektedir. Hayvanlara, insanlara yardım etmek hepimizin vicdanına seslenen durumlardır. Sizin için hazırladığımız yardımlaşma ile ilgili atasözleri listesinde yardımlaşmanın önemini tekrar hatırlatacağız. İşte o liste;

El el ile, değirmen yel ile.

Veren eli herkes öper.

Bir elin nesi var iki elin sesi var.

Birlikten kuvvet doğar.

Nerede birlik orada dirlik.

Yalnız öküz çifte koşulmaz.

Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.

Yalnız taş duvar olmaz.

Damlaya damlaya göl olur.

Danışan dağları aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış

İyilik eden iyilik bulur.

Paylaşma, Dayanışma ve Yardımlaşma ile İlgili Atasözleri

Paylaşma ve dayanışma insanları bir arada tutan toplumsal davranışlardır. Komşuların yardımlaşması, insanların tanımadığı insanlara yardım etmesi ya da zor bir anında dayanışma içinde olmaları bizi insan yapan davranışlarımızdandır. Yardımlaşma ile olduğu gibi paylaşma ve dayanışma ile ilgili de atasözlerimiz bulunmaktadır. Bize paylaşma ve dayanışmanın önemini hatırlatacak atasözlerinden bazıları ise şöyledir;