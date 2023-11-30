Yardımlaşma ile İlgili Şiirler - Kısa, Uzun, 1, 2, 3, 4 Kıtalık Yardımseverlik Konulu Şiirleri

Dayanışmayı, birliği ve beraberliği anlatan yardımlaşma ile ilgili şiirler, mazlumun yanında olmanın gerektiğini söyler. Bir insanı, müşkül bir durumdan kurtarmak güzel bir davranış olmasının yanı sıra aynı zamanda sevaptır. Yardım kavramını detaylı bir biçimde açıklayan birçok ayet ve hadise rastlamak da mümkündür. Edebiyatta da sıkça karşılaşılan yardım konusu ile ilgili kısa, uzun, 1, 2, 3, 4 kıtalık yardımseverlik konulu şiirler bulunur.
Yardım, hem yapana hem de yapılana mutluluk veren bir eylemdir. Dostluğu pekiştirir, yakınlaştırır, birlik ve beraberlik içinde yaşamayı öğretir. "Birlikten kuvvet doğar" sözü de yardımlaşmanın önemine dikkat çeker. Çünkü insanlar yalnızken başaramadıklarını, bir topluluğa dahil olduktan sonra yapabilirler.
Yardım, karşılık beklemeden yapıldığında çok daha değerlidir. Burada önemli olan gönüllülüktür ve yardıma muhtaç insana, eldeki imkanlar el verdiğince destek olunması gerekir. Yardımlaşma, aynı zamanda sosyalleşmeyi de beraberinde getirir. İnsan olmanın bir gerekliliği olan bu kavram ilgili şairlerin kaleme aldığı şiirlerden bazıları şu şekildedir:
"Kimsesiz yetimlerin evi yanmasın
Minicik yavruların rengi solmasın
Hiç kimse aç susuz kalmasın
Dost, kardeş olup yardım yapalım.
Ekmek için namerde muhtaç olanları
Karamsar olmayıp gülsün yüzleri
Mal mülk nedir yeter ki pırıldasın gözleri
Dost, kardeş olup yardım yapalım.
Nice insanlar vardır kimsesiz
Hayatta bakarken aciz ve güçsüz
Göz yaşlarım süzüldü yanaktan habersiz
Gelin dost, kardeş olup yardım yapalım.
Evsiz barksız sokaklarda yatan çocuklar
Önlerinden yürüyüp giden duygusuz insanlar
Biz duyguya, kızlar sevgiye muhtaç olanlar
Gelin dost, kardeş olup yardım yapalım."
-Abdulhakim Öztürk
"İşi el birliği bitirir.
birliği doğuran kuvvettir.
yalnız kişi güçsüz olur.
hepimiz olursak kuvvet olur.
bir iplikle kumaş
bir ağaçla orman olmaz
el ele vermeyince
taş yerinden kalkmaz
birlikten kuvvet doğar
her insan hür yaşar
insanların kalbinde
yardımlaşma taht kurar."
-Zeliha Uysal
"Duvarlar tutuşunca hep el ele,
Bina olarak yükselir göklere.
Ayrılıklar başlayınca her yerden,
Çatırtılar gelir de her birinden,
Yıkılıp gider sonra hepsi birden.
Hayatta güçlü kuvvetli olmak,
Birlik beraberlikle olur ancak.
Yükselmek istersen tutuş el ele,
Başınız değsin birlikte göklere."
-Latif Batı
"Birbirini yiyenler bölüşemez bir dağı;
Birbirini sevenler paylaşırlar bir dalı…
Sırt sırta iseler olur birbirinin yorganı,
Gönüller bir olsun, paylaşırlar soğanı."
-Turan Yükseloğlu