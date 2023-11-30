Yardımlaşma ile İlgili Şiirler - Kısa, Uzun, 1, 2, 3, 4 Kıtalık Yardımseverlik Konulu Şiirleri

Dayanışmayı, birliği ve beraberliği anlatan yardımlaşma ile ilgili şiirler, mazlumun yanında olmanın gerektiğini söyler. Bir insanı, müşkül bir durumdan kurtarmak güzel bir davranış olmasının yanı sıra aynı zamanda sevaptır. Yardım kavramını detaylı bir biçimde açıklayan birçok ayet ve hadise rastlamak da mümkündür. Edebiyatta da sıkça karşılaşılan yardım konusu ile ilgili kısa, uzun, 1, 2, 3, 4 kıtalık yardımseverlik konulu şiirler bulunur.

Yardımlaşma ile İlgili Şiirler

Yardım, hem yapana hem de yapılana mutluluk veren bir eylemdir. Dostluğu pekiştirir, yakınlaştırır, birlik ve beraberlik içinde yaşamayı öğretir. "Birlikten kuvvet doğar" sözü de yardımlaşmanın önemine dikkat çeker. Çünkü insanlar yalnızken başaramadıklarını, bir topluluğa dahil olduktan sonra yapabilirler.

Yardım, karşılık beklemeden yapıldığında çok daha değerlidir. Burada önemli olan gönüllülüktür ve yardıma muhtaç insana, eldeki imkanlar el verdiğince destek olunması gerekir. Yardımlaşma, aynı zamanda sosyalleşmeyi de beraberinde getirir. İnsan olmanın bir gerekliliği olan bu kavram ilgili şairlerin kaleme aldığı şiirlerden bazıları şu şekildedir:

Yardımlaşma

"Kimsesiz yetimlerin evi yanmasın

Minicik yavruların rengi solmasın

Hiç kimse aç susuz kalmasın

Dost, kardeş olup yardım yapalım.

Ekmek için namerde muhtaç olanları

Karamsar olmayıp gülsün yüzleri

Mal mülk nedir yeter ki pırıldasın gözleri

Dost, kardeş olup yardım yapalım.

Nice insanlar vardır kimsesiz

Hayatta bakarken aciz ve güçsüz

Göz yaşlarım süzüldü yanaktan habersiz

Gelin dost, kardeş olup yardım yapalım.

Evsiz barksız sokaklarda yatan çocuklar

Önlerinden yürüyüp giden duygusuz insanlar

Biz duyguya, kızlar sevgiye muhtaç olanlar

Gelin dost, kardeş olup yardım yapalım."

-Abdulhakim Öztürk

Yardımlaşma

"İşi el birliği bitirir.

birliği doğuran kuvvettir.

yalnız kişi güçsüz olur.

hepimiz olursak kuvvet olur.

bir iplikle kumaş

bir ağaçla orman olmaz

el ele vermeyince

taş yerinden kalkmaz

birlikten kuvvet doğar

her insan hür yaşar

insanların kalbinde

yardımlaşma taht kurar."

-Zeliha Uysal

Birlik Beraberlik

"Duvarlar tutuşunca hep el ele,

Bina olarak yükselir göklere.

Ayrılıklar başlayınca her yerden,

Çatırtılar gelir de her birinden,

Yıkılıp gider sonra hepsi birden.

Hayatta güçlü kuvvetli olmak,

Birlik beraberlikle olur ancak.

Yükselmek istersen tutuş el ele,

Başınız değsin birlikte göklere."

-Latif Batı

Dayanışma

"Birbirini yiyenler bölüşemez bir dağı;

Birbirini sevenler paylaşırlar bir dalı…

Sırt sırta iseler olur birbirinin yorganı,

Gönüller bir olsun, paylaşırlar soğanı."

-Turan Yükseloğlu