Yardımseverler daha uzun yaşıyor

Fransa merkezli Euronews sitesinde yayımlanan bir haberde uzun yaşama dair bilim dünyasındaki yeni bulgulara yer verildi. Haberde 'Kendinizi nasıl tanımlarsınız? Dürtüsel, stresli ve karamsar mı; yoksa düzenli, aktif ve yardımsever mi? Yeni bir araştırmaya göre ikinci gruptaysanız daha uzun yaşama ihtimaliniz yüksek' ifadeleri ile araştırma özetlendi. Çalışmaya göre düzenli, canlı, sorumlu, çalışkan, yardımsever ve titiz olmak da daha uzun yaşamla ilişkilendirildi; kendilerini 'endişeli' ya da 'karamsar' görenler daha yüksek riskle karşılaştı.