Yargı Gerekçesi Ne Demek? Yargı Gerekçesiyle Birlikte Verilmiştir Ne Anlama Gelir?

Yargı gerekçesi ne demek sorusunu araştırmak için Türkçenin incelikleri ile ilgili kaynakları araştırmanız gerekir. Bir yargının gerekçesi ne demek sorusuna cevap bulara Türkçeyi çok daha etkin kullanabilirsiniz. Bu kapsamda sorulan sorular içinde yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir ne anlama gelir sorusunu da bulabilirsiniz. Kendinden önceki cümlenin gerekçesi ne anlama gelir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Yargı Gerekçesi Ne Demek?

Yargı gerekçesi, cümlede neden-sonuç ilişkisi olan ifadelere verilen isimdir. Cümle yapısı incelendiğinde cümlede, bir eylemin neden yapıldığı yazıyorsa bu cümle yargı gerekçesi cümlesi olarak adlandırılır. Yani bir iş yapılıyorsa, bu işin neden yapıldığının da ifade edilmiş olması gerekir.

Yargı gerekçesi cümlelerinde cümlenin çözümlenmesi için cümledeki neden sonuç ilişkisine bakılmalıdır. Cümledeki neden sonuç ilişkisinin bulunması çok kolaydır. Bu tür cümle çeşitlerinde mutlaka neden sonuç ilişkisi vardır.

Kendinden Önceki Cümlenin Gerekçesi Ne Anlama Gelir?

Bazı bileşik cümle yapılarında kendinden önceki cümlenin gerekçesi de vardır. Örneğin "bugün size gelemeyeceğim çünkü yapılacak çok fazla işim var" cümlesinde yargı gerekçesi belirtilmiştir. Kişinin gelemeyecek olmasının nedeni çok işinin olmasıdır. Bu kapsamda aşağıdaki örnek cümle yapılarını da inceleyebilirsiniz.