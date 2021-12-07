Yargı mensuplarına yabancı dil ve akademik kariyer fırsatı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Okan Üniversitesi ile yabancı dil, Bilgi Üniversitesi ile yüksek lisans ve doktora programlarında iki ayrı protokol imzalandı. Bu protokoller ile Başsavcılık ve iki üniversite arasında 5 yıl süreyle eğitim ve öğretimde işbirliği anlaşması yapıldı.

BÜYÜK FIRSAT

İmzalanan protokollere göre; İstanbul Adliyesinde görevli hakim-savcılar ile hakim-savcı adayları ve personel, İngilizce dil eğitimi için saat ücreti olarak 20 lira ödeyecek. Tezsiz yüksek lisans programları ve doktora için ise yüzde 70 indirim uygulanacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Arslan ile İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Koçak

BAŞSAVCI VE REKTÖRLER İMZALADI

Protokoller, kurumlar adına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı ve İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Koçak arasında imzalandı. Protokol çalışmalarına ve imza törenine İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz da katkı sağladı.