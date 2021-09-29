Yargıç eş anlamlısı nedir? Yargıç kelimesinin eş anlamlısı

Yargıç kelimesi günlük yaşantımızda karşımıza çıkan eş anlamlı kelimelerden biridir. Daha çok adli işlemlerde kullanıldığı için yargıç kelimesinin eş anlamlısını birçok kişi bilmemektedir. Yargıç kelimesinin yerine halk daha çok eş anlamlısını kullanmaktadır. Fakat resmi kurumlarda yargıç kelimesi daha sık karşımıza çıkmaktadır.

YARGIÇ KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Yargıç kelimesi daha çok hukuki ve adli alanlarda kullanılmaktadır. Resmi kurum ve kuruluşlarda daha çok yargıç olarak kullanılsa da yargıç eş anlamlısı olan hakim kelimesi de halk tarafından oldukça fazla kullanılmaktadır. Yargıç kelimesinin anlamı ise şudur:

'' hukuk öğrenimi görmüş ve yasanın aradığı nitelikleri taşıyan, yargı yetkisini ulus adına kullanarak yasaya aykırı davranışlarda yasa hükümlerini yerine getirmekle ya da uyuşulmayan durumlarda anlaşmazlıkları yasalara göre çözmekle görevli kimse.''

YARGIÇIN EŞ ANLAMLISI

Yargıçlar toplum düzenini korumak ve bu düzen çerçevesinde yasalara aykırı davranan kişilerin hükümlerini veren bireylerdir. Bu anlamdan da çıkarılacağı gibi yargıç sözcüğünün eş anlamlısı hakimdir. Hakim kelimesi eş sesli olmasından dolayı anlamı karıştırılmamalıdır.

YARGIÇ KELİMESİNE ÖRNEKLER

Bazı kişiler yargıç kelimesini bazı kişiler ise hakim kelimesini kullanmaktadır. Fakat resmi kurumlarda ve hukuki terimlerde yargıç kelimesi daha çok karşımıza çıkmaktadır. Bu iki kelime de cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir. Örnek verecek olursak:

''Yargıç, sanığın görüşlerini beğenmedi''

''Perşembe günü hakimin karşısına çıkacakmış''