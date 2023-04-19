Yargıtay Üyelerini Kim Seçer? Yargıtay Üyeleri ve Başkanı Nasıl Seçilir, Kim Belirler?

Türkiye'deki yüksek yargı organlarından birisi olduğu için Yargıtay üyelerine kim seçer konusu oldukça sık araştırılmaktadır. Eğer sizde bu araştırmaya girişen kişilerdenseniz içeriğimizi okumaya devam edin. Çünkü haberimizde Yargıtay üyeleri nasıl seçilir sorusunun cevabı mevcut. Aynı zamanda Yargıtay başkanını kim seçer, nasıl seçilir konularına da yer verdik. Tüm bunlara ulaşmak için haberimizi okumaya devam edin ve Yargıtay üyelerini kim seçer öğrenmiş olun.

Yargıtay Üyelerini Kim Seçer?

Yargıtay ya da Temyiz Mahkemesi, Türkiye'deki dört yüksek yargı organından birisidir. Adli yargı ilk derece mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup Yargıtay kanununa göre Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az üç yıl süre ile başarılı görev yapmış ve birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından ve on iki yıl için seçilir. Yargıtay üyesi olabilmek için üye tamsayısının salt çoğunluğu gerekir. Seçim ise gizli oy ile yapılır.Hiçbir üye iki defa Yargıtay üyesi seçilemez. Görev süresi sona eren üye, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSK) ilgili dairesi tarafından adli yargıda sınıf ve derecelerine uygun bir göreve atanır. Görevi sona eren üyenin Yargıtayla ilişiği kesilir. Ancak atamaları gerçekleşinceye kadar, özlük hakları Yargıtay tarafından karşılanmaya devam eder. Yargıtay'da boşalan üyelikler yetkili kurula bildirilir. Boş olan üyelik sayısı en çok onu bulunca onuncu üyeliğin boşaldığı tarihten başlamak üzere en geç iki ay içinde seçim yapılması zorunludur.

Yargıtay Başkanını Kim Seçer?

Yargıtay Kanunu'na göre Yargıtay Büyük Genel Kurulu; Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri ile daire başkanlarını kendi üyeleri arasından, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçer. İlk üç oylamada sonuç alınamazsa, seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılır. Dördüncü oylamaya katılacak olan adayların aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da seçime katılırlar. Dördüncü ve beşinci oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanır. Bu seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması şarttır.

Yargıtay Başkanı Nasıl Seçilir?

Yargıtay Kanununa göre Birinci başkanvekilliklerine seçileceklerden birinin hukuk ve diğerinin ceza daireleri başkanı veya üyelerinden olması zorunludur. Daire başkanlık seçimi, her boş daire başkanlığı için ayrı ayrı yapılır. Birinci Başkan, birinci başkanvekili veya daire başkanı seçilmek isteyenler seçim gününden önce yazı ile Birinci Başkanlığa başvurabilecekleri gibi, ilk seçim gününde oylama başlamadan önce sözlü olarak da adaylıklarını koyabilirler. Birinci Başkanlıkça oylama başlamadan adayların ad ve soyadları üyelere duyurulur. Seçimler, Birinci Başkanlıkça belli edilen gün ve saatte yapılır. Çalışma saati sonuna kadar seçime devam olunur. Seçim bir günde sonuçlanmazsa, onu izleyen çalışma günlerinde sonuç alınıncaya kadar adaylar arasında oylama devam eder. Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri, daire başkanlarının görev süreleri dört yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Yeni seçim yapılıncaya kadar eski başkanlar görevlerine devam ederler. Herhangi bir nedenle boşalan başkanlıklar ile yeniden daire kurulması halinde on beş gün içinde seçim yapılır. Birinci başkanvekilleri ile daire başkanlarının kıdeminin tespitinde, Yargıtay üyeliğindeki kıdem esas alınır. Yargıtay Birinci Başkanı seçilebilmek için en az altı yıl, daire başkanı seçilebilmek için en az üç yıl süreyle Yargıtay üyeliği yapmış olmak zorunludur. Bu süreler Yargıtay üyeliğine başlama tarihinden hesaplanır.

Yargıtay Nedir?

Yargıtay, yüksek yargı makamı olup adli yargı alanında giren konularda temyiz incelemesi yapar. Bundan dolayı Yargıtay, Temyiz Mahkemesi olarak da bilinmektedir. Esasen, Kurtuluş Savaşı'nın başlamasıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetince 1920 yılında Sivas'ta "Muvakkat Temyiz Heyeti" adıyla kuruldu. Cumhuriyet'in ilanı ile beraber 1924 yılında bu mahkemenin adı "Temyiz Mahkemesi" olarak değiştirilerek Eskişehir'e taşındı. 1924 yılında kabul edilen Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun adı 10 Ocak 1945 tarihinde "Anayasa" olarak değiştirildi ve Eskişehir'de bulunan temyiz mahkemesinin adı da "Yargıtay" olmuştur.