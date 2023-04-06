Yarı İletken Nedir? Yarı İletken Maddeler ve Özellikleri Neler?

Maddenin iletkenliği her zaman her yerde işimize yarayabilir. Maddenin iletkenliği üç şekilde incelenir. Bunlardan bir Yarı iletken nedir, sorusunu akıllara getirir. Yarı iletken maddeler neler, dediğimizde kovalent bağ ile oluşan maddelerin birçoğunun yarı iletken madde olduğunu öğreniriz. Yarı iletken maddelerin özellikleri en çok bilgisayar, telefon, tablet gibi aletlerin yapımında merak edilir. Yarı iletken devre elemanlarından bazıları diyot, zener diyot ve tünel diyottur.

Yarı İletken Nedir?

Maddenin iletkenliği fizikte ve kimya da incelenir. Madde iletkenliği bakımından üçe ayrılır. Maddenin iletkenlik özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

İletken madde

Yarı iletken madde

Yalıtkan madde

İletken madde tüm elektriği ve ısıyı olduğu gibi iletirken yalıtkan madde elektriği ve ısıyı yok denecek kadar az iletir. Yarı iletken madde ise iletken maddeden az ısı ve elektrik iletirken yalıtkan maddeden çok iletir.

Yarı İletken Maddeler

Yarı iletken elektrik iletkenliği bakımından, iletken ile yalıtkan arasında kalan maddelerdir. Yarı iletken maddelerden bazıları elementlerden oluşur. Bu elementler yarı metal elementlerdir. Tüm yarı iletken elementler son yörüngelerindeki atom sayısını 8 'e çıkarma çabasındadırlar. Yarı metal elementler şunlardır:

Bor (B)

Silisyum (Si)

Germanyum (Ge)

Arsenik (As)

Antimon (Sb)

Tellür (Te)

Polonyum (Po)

Bazı yarı iletken maddeler ise kovalent bağ ile oluşur. Yani en az bir metal ve en az bir ametalle oluşan bileşiklerdir. Yarı iletken maddelere şunları örnek verebiliriz:

Bakır oksit

Galyum arsenid

İndiyum fosfür

Kurşun sülfür

Yarı iletken maddeler şuan bu yazıyı okuduğunuz telefon, tablet veya bilgisayarınızın yapımda kullanılır. Çünkü iletken madde kullanılırsa bu cihazda fazla ısınmadan dolayı yanma gerçekleşebilir. Devrelerde kullanılan yarı iletkenleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:

Diyot

Zener Diyot

Tünel Diyot

Varikap diyot

Şotki (Schottky) Diyot

Led Diyot

İnfraruj Led

Foto Diyot

Optokuplörler

Transistör

IGBT

Yarı İletken Maddelerin Özellikleri Nelerdir?

Yarı iletken maddelerin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: