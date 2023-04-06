Yarı İletken Nedir? Yarı İletken Maddeler ve Özellikleri Neler?

Maddenin iletkenliği her zaman her yerde işimize yarayabilir. Maddenin iletkenliği üç şekilde incelenir. Bunlardan bir Yarı iletken nedir, sorusunu akıllara getirir. Yarı iletken maddeler neler, dediğimizde kovalent bağ ile oluşan maddelerin birçoğunun yarı iletken madde olduğunu öğreniriz. Yarı iletken maddelerin özellikleri en çok bilgisayar, telefon, tablet gibi aletlerin yapımında merak edilir. Yarı iletken devre elemanlarından bazıları diyot, zener diyot ve tünel diyottur.
Maddenin iletkenliği fizikte ve kimya da incelenir. Madde iletkenliği bakımından üçe ayrılır. Maddenin iletkenlik özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:
İletken madde tüm elektriği ve ısıyı olduğu gibi iletirken yalıtkan madde elektriği ve ısıyı yok denecek kadar az iletir. Yarı iletken madde ise iletken maddeden az ısı ve elektrik iletirken yalıtkan maddeden çok iletir.
Yarı iletken elektrik iletkenliği bakımından, iletken ile yalıtkan arasında kalan maddelerdir. Yarı iletken maddelerden bazıları elementlerden oluşur. Bu elementler yarı metal elementlerdir. Tüm yarı iletken elementler son yörüngelerindeki atom sayısını 8 'e çıkarma çabasındadırlar. Yarı metal elementler şunlardır:
Bazı yarı iletken maddeler ise kovalent bağ ile oluşur. Yani en az bir metal ve en az bir ametalle oluşan bileşiklerdir. Yarı iletken maddelere şunları örnek verebiliriz:
Yarı iletken maddeler şuan bu yazıyı okuduğunuz telefon, tablet veya bilgisayarınızın yapımda kullanılır. Çünkü iletken madde kullanılırsa bu cihazda fazla ısınmadan dolayı yanma gerçekleşebilir. Devrelerde kullanılan yarı iletkenleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:
Yarı iletken maddelerin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: